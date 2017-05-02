«Российский след» еще долго будет бросать тень на Дональда Трампа

Давать показания на слушаниях в конгрессе, а также следователям ФБР, вероятно, придется многим бывшим и нынешним членам команды Дональда Трампа

Расследование пяти комитетов конгресса и уголовное разбирательство ФБР привлекают не меньше внимания, чем сама политика Белого дома

Расследования возможных связей с Россией лиц, близких к президенту США Дональду Трампу, и предполагаемого вмешательства Кремля в ход выборной кампании в 2016 г. набирают обороты. Вероятно, они будут бросать тень на новую администрацию на протяжении еще многих месяцев, если не лет.

Как минимум пять комитетов конгресса ведут расследования, имеющие отношение к возможному вмешательству России в выборы президента США. Парламентариев интересуют в том числе контакты сотрудников штаба Трампа и чиновников новой администрации с агентами иностранных государств. Кроме того, ФБР публично признало, что расследует, не вступал ли кто-либо из штаба Трампа в сговор с Россией.

В январе спецслужбы США допустили, что с помощью пропаганды и хакерских атак Москва могла повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от республиканцев. Это влияние отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Теперь все зависит от итогов уголовного расследования ФБР и от конгрессменов, которые должны изложить свои выводы в соответствующих докладах.

Эти расследования стали в Вашингтоне центральной темой в первые месяцы работы нового президента. А связанные с ними слухи, утечки информации и перебранки между представителями разных партий привлекают гораздо больше внимания, чем первые шаги администрации Трампа.