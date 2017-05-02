Мировая экономика

Экономика «первых 100 дней» демонстрирует разрыв между ожиданиями и реальностью

Позитивные настроения потребителей и предпринимателей в США не подкрепляются статистикой
Джиллиан Тетт, выпускающий редактор Financial Times в США

Если в политических кругах Вашингтона звучат слова «жесткий или мягкий», это обычно говорит о начале острых политических дебатов по поводу внешней политики – занимать ли в отношениях с другими странами твердую позицию или использовать мягкую силу. Но не в этот раз. С момента вступления Дональда Трампа в должность президента прошло 100 дней, и инвесторам, не говоря уже об определяющих политику чиновниках, приходится решать загадку, связанную с «мягкими» и «твердыми» сигналами, которые подает американская экономика.

Если смотреть на так называемые мягкие экономические сигналы, т. е. психологические, связанные с настроениями, Трамп может похвастаться впечатляющими успехами. После его победы на выборах заметно выросла предпринимательская уверенность. В январе она достигла максимума с 2004 г., согласно опросу Национальной федерации независимых бизнесменов США. Также рост уверенности в I квартале оказался самым значимым с 2009 г., показал опрос генеральных директоров, проводимый Business Roundtable. Но более примечательно то, что индекс потребительских настроений, составляемый Мичиганским университетом, в марте достигал максимума за 17 лет. Вкупе со снижением безработицы до 4,5% и ростом зарплат это способствовало увеличению потребительского кредитования: в апреле долг по кредитным картам впервые с 2008 г. превысил $1 трлн.

Но если смотреть на «твердые» данные, т. е. статистику и реальную экономическую активность, то президентство Трампа не выглядит успешным. В марте производственная активность снизилась впервые за семь месяцев, сократилось число начинающих строиться домов. Потребительские расходы сократились в марте на 0,2% (это произошло второй месяц подряд), потребительские цены неожиданно снизились, а объемы корпоративных инвестиций держатся на одном уровне.

100 «нелегких» дней президентства Дональда Трампа
Достижения беспрецедентного президента весьма противоречивы

ВВП в I квартале, по предварительной оценке министерства торговли, вырос на 0,7% в годовом исчислении; это самые низкие темпы за последние три года и намного меньше 4%, которые обещал Трамп во время предвыборной кампании.

Чем же объясняется такое различие? Оптимистичное объяснение – это лишь эффект запаздывания. «Твердые» экономические данные обычно отражают то, что произошло какое-то время назад, а «мягкие», наоборот, указывают на ожидания. Поэтому оптимисты (а ими, по-видимому, хотят быть многие инвесторы) могут утверждать (или надеяться), что отмеченное улучшение настроений в итоге спровоцирует более ощутимый экономический рост, когда начнут давать эффект меры, принимаемые администрацией Трампа. Также возможно, что данные по ВВП будут пересмотрены в сторону повышения, тем более что зимняя статистика из-за сезонных эффектов часто оказывается ненадежной.

Но есть и другое, более пессимистическое объяснение: более правдивую картину рисуют как раз реальные показатели. Улучшение настроений во многом объяснялось надеждами на то, что, вступив в должность, Трамп предпримет активные действия в области налоговой реформы, дерегулирования и инфраструктурных инвестиций.

Однако, как недавно в интервью Financial Times признал министр финансов Стивен Мнучин, налоговая реформа задерживается (по крайне мере «ненадолго») из-за противостояния между конгрессменами в вопросе реорганизации системы здравоохранения. И хотя министр торговли Уилбур Росс разрабатывает планы по отмене многих из примерно 7000 регулирующих мер, введенных при Бараке Обаме, неясно, как быстро они могут быть претворены в жизнь. Точно так же никто не знает, когда Белый дом сможет реализовать амбициозные инфраструктурные проекты, которые готовит главный советник президента по экономике Гари Кон.

Таким образом, существует реальный риск ухудшения настроений в ближайшие месяцы, в результате чего будет нивелирован разрыв между ожиданиями и реальностью. Если это произойдет, мы станем свидетелями временного «опьянения экономическими успехами», после которого наступит похмелье (по крайней мере, так это видят сторонники второй теории).

Весь план налоговой реформы Белого дома уместился на одной странице (на фото)
Налоговая реформа Трампа озадачила специалистов
Отсутствие деталей и неувязки не позволяют даже рассчитать ее последствия

Какая же из двух точек зрения верна? К сожалению, я подозреваю (или опасаюсь), что более вероятен второй вариант развития событий. Если только Уилбур Росс в ближайшие месяцы не выдаст на гора впечатляющий набор мер по дерегулированию экономики или конгрессмены в едином порыве не проведут реальную налоговую реформу, сложно представить, почему темпы экономического роста в обозримом будущем должны ускориться до 4% годовых. Пока что единственный реальный повод для оптимизма в отношении экономической активности (если забыть об улучшении настроений) – это рост занятости и корпоративных прибылей.

Единственное, что совершенно очевидно, – что инвесторов похоже, не сильно беспокоит этот разрыв между ожиданиями и реальностью; фондовый рынок держится вблизи максимальных исторических уровней. Этим инвесторам стоит надеяться на то, что сознание в данном случае будет господствовать над материей еще какое-то время и Трамп успеет провести реальные реформы.

В противном случае их может ждать разочарование.

Перевели Михаил Оверченко и Алексей Невельский

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