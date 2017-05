Бывший советник Трампа «помогает» сенаторам расследовать «российский след» в президентских выборах

Бывший советник избирательного штаба Трампа Картер Пейдж сотрудничает с расследованием комитета сената по разведке, который проверяет, были ли у штаба какие-либо связи с Россией и делались ли со стороны Москвы попытки вмешаться в президентские выборы в США. О сотрудничестве Пейдж сказал Fox News.

22 апреля CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что якобы ФБР установило, что летом 2016 г. российские спецслужбы пытались использовать Пейджа, чтобы внедриться в штаб Трампа. Спецслужба опасалась, что российские агенты могут до сих пор поддерживать с ним контакт. 12 апреля The Washington Post сообщила, что ФБР еще летом 2016 г. получило секретное разрешение суда следить за контактами Картера Пейджа. Тогда спецслужбе и минюсту США якобы удалось убедить судью Суда по надзору за иностранными разведками, что есть основания подозревать, что Пейдж действует как агент иностранной державы, а именно России, и что он осознанно действовал в интересах российской разведки. Ссылаясь на документы, представленные суду, The Washington Post пишет, что минюст, следя за тремя российскими агентами, выяснил, что в 2013 г. в Нью-Йорке Пейдж контактировал с оперативником российской разведки. Также в документах было сказано, что у Пейджа были и другие контакты с российскими агентами, о которых не сообщалось публично. The Washington Post также ссылается на материалы неверифицированного досье, которое на Трампа собрал бывший сотрудник британской разведки «Ми-6» Кристофер Стил, из которых следовало, что в июле 2016 г. Пейдж якобы встречался с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, что следует из досье, которое на Трампа собрал бывший сотрудник британской разведки «Ми-6» Кристофер Стил.

После публикации The Washington Post Пейдж заявил, что досье содержит фальшивые утверждения, что он никогда в жизни не видел Сечина и готов дать показания в конгрессе, чтобы обелить свое имя. Также такую встречу отрицал в интервью Politico представитель «Роснефти».

Пейдж ранее работал в Москве как инвестиционный банкир в Merrill Lynch, сам он говорил, что инвестировал в «Газпром», но затем продал эту инвестицию. В марте 2016 г. Трамп называл его советником своего штаба по международной политике. Представитель штаба Хоуп Хикс позднее уточняла, что Пейдж работал на штаб неформально, также говорилось, что один на один они с Трампом ни разу не встречались.

Сейчас ФБР и профильные комитеты палат конгресса проверяют возможную связь людей из команды Трампа с Россией в связи с возможными попытками Москвы вмешаться в президентские выборы в США, а Трамп утверждает, что его самого и его людей американские спецслужбы прослушивали по указанию его предшественника Барака Обамы.