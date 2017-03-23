CNN: У ФБР есть информация о контактах людей из штаба Трампа с Россией

У ФБР есть информация, которая указывает на то, что люди, связанные с избирательной кампанией Дональда Трампа, контактировали с предполагаемыми российскими представителями и, возможно, они делали это для координации шагов по обнародованию информации, способной навредить кампании Хиллари Клинтон. Это сообщает CNN со ссылкой на американские источники. По словам одного из них, частично, это то, что подразумевал директор ФБР Джеймс Коми, когда он 20 марта заявил в Конгрессе, что его ведомство расследует связи штаба Трампа с Россией. Сейчас ФБР проверяет эту информацию, которая включает в себя донесения агентов, записи о поездках, сделках, телефонных переговорах и отчеты о личных встречах, говорят источники. Информации не достаточно для однозначных выводов, расследование продолжается, но информация наводит на подозрения, что координация публикации компромата могла иметь место, сообщает телекомпания.

Имеющаяся информация позволяет предположить, что связанные с кампанией Трампа люди «вступали в контакт» с российскими агентами, и похоже, что они «давали отмашку на публикацию информации, когда она была готова», говорит источник CNN в правоохранительных органах. Другие собеседники телекомпании говорят, что еще рано делать выводы о том, что в кампанию было такое вмешательство, потому что собранные факты пока можно считать только косвенными доказательствами. Еще одним препятствием на пути следствия является то, что эти контакты с Россией прекратились несколько месяцев назад, когда СМИ стали писать о связях штаба Трампа с русскими, говорит один из собеседников CNN. Также некоторые российские представители сменили способ коммуникации, это также затруднило отслеживание контактов, говорят источники компании.

Доказать, что тайный сговор имел место, ФБР пока не может. Но расследование сейчас сфокусировано на собранной информации, которая указывает на возможность сговора, говорят собеседники телекомпании.

ФБР уже проверяет четырех помощников Трампа по избирательной кампании - назначенного на три недели советником президента по национальной безопасности Майкла Флинна, вынужденного оставить пост главы избирательного штаба Пола Манафорта, и бывших советников штаба Роджера Стоуна и Картера Пейджа на предмет контактов с известными разведке США представителями России. Все четверо отрицали, что у них были неподобающие связи. Подтвердить, что с кем-то из них связана информация, которую сейчас изучает ФБР, CNN не может. О проверке Манафорта, Стоуна и Пейджа The New York Times писала 20 января, в день инаугурации Трампа.

Кроме того, источники сказали, что эта информация не связана с попавшим в СМИ досье с неподтвержденным «компроматом» на Трампа, который собирал бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.

Трамп неоднократно отрицал, что у него были какие-либо связи с Россией. Он говорил, что президента Владимира Путина есть, за что похвалить, но лично они не знакомы, что у него нет в России активов и интересов. Судя по его заявлениям, он не верил в причастность России ко взлому серверов демократической партии и сливу похищенной электронной переписки до января, когда ему был представлен доклад спецслужб о расследовании этой атаки. Частичную ответственность за взлом серверов и похищение документов он возложил на самих демократов, которые не приняли необходимые меры по защите информации.

Телекомпания CNN - одно из СМИ, которых президент США обвиняет в публикации фейковых новостей. На своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента он отказался отвечать на вопрос корреспондента компании, 18 февраля он причислил ее в ряде с другими СМИ к «врагам американского народа».

Москва также неоднократно отрицала вмешательство в выборы в других странах.

20 марта директор ФБР Джеймс Коми впервые официально подтвердил, что его служба ведет расследование возможного вмешательства России в предвыборную кампанию США, включая установление связей работников предвыборного штаба Трампа с российскими властями. В тот же день президент США написал в Twitter, что историю со вмешательством России в выборы выдумали и продвигают демократы, чтобы оправдать ужасно проведенную кампанию, что спецслужбы почему-то не проверяют Клинтон и ее штаб на предмет связей с Россией и что спецслужбам следует заняться расследованием утечек секретной информации.