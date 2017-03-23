Люди из команды Трампа попали под наблюдение спецслужб, следивших за иностранцами - конгрессмен

Американские спецслужбы могли перехватить переговоры участников переходной команды Дональда Трампа случайно, в ходе наблюдения за иностранцами. Как передает Reuters, это заявил председатель комитета палаты представителей конгресса по разведке республиканец Девин Нуньес. Он не исключил, что при этом могли быть записаны даже беседы самого Трампа, которые в результате попали в распоряжение спецслужб США. Reuters отмечает, что его заявление вызвало настоящую политическую бурю.

Нуньес заявил на пресс-конференции 22 марта, что видел упоминания соратников Трампа и, возможно, его самого в докладах разведки, сделанных после выборов 8 ноября по результатам наблюдения за иностранцами и их контактами в США, пишет The Washington Post. Конгрессмен допускает, что слежка была законной, но не уверен, что это было правильно и что американцам будет легко об этом узнать.

Нуньес сам участвовал в работе переходной команды избранного президента, отмечает Reuters. The Washington Post называет его верным соратником Трампа. «Хочу сказать однозначно: это наблюдение не было связано с Россией или с расследованием действий России или деятельности команды Трампа», – добавил Нуньес. По его словам, он доложил это президенту и тот сказал, что отчасти почувствовал, что Нуньес подтвердил его заявления о слежке за ним. Ранее Трамп заявил, что узнал, что его прослушивали в Трамп-тауэр по распоряжению президента Барака Обамы, а затем добавил, что узнал это из СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал заявления Нуньеса поразительными и добавил, что теперь возникает множество вопросов. Конгрессмены-демократы назвали это заявление необычным для председателя комитета по-разведке, а самый влиятельный демократ из членов комитета Адам Шифф заявил, что Нуньес не проинформировал о своей информации остальной комитет.

Агентство национальной безопасности (АНБ, NSA) США в рутинном порядке собирает электронные переговоры иностранцев, иногда в эти базы случайно попадает информация о гражданах США, если таковые выходили на контакт с интересующим спецслужбы иностранцем. В докладах о результатах такой слежки имена американцев маскируются или опускаются, сообщает Reuters, если только спецслужба не приходит к выводу, что его личность имеет значение для вопросов государственной безопасности или уголовного расследования. Были ли в докладах, которые видел Нуньес, незашифрованные имена американцев, неясно, отмечает Reuters. Источник агентства в администрации США заявил, что совершенно нормально, что люди Трампа случайно попадали под наблюдение спецслужб, следящих за иностранцами, потому что после избрание его команде было необходимо начать налаживать связи с другими странами.

Трамп публично заявления Нуньеса не комментировал, даже в Twitter он от себя ничего не написал, но только скопировал чужое сообщение в контексте этих утверждений о том, что «Трамп в конце концов всегда оказывается прав и это даже немного пугает». Только в минувший понедельник директор ФБР Джеймс Коми заявил в конгрессе, что его ведомство и минюст не имеют информации о слежке за Трампом по распоряжению Обамы.