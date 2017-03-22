Дерипаска платил бывшему шефу кампании Трампа за работу на Путина

Манафорт подтвердил AP, что он работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что работа была законной

Бывший руководитель избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, чтобы продвигать интересы президента России Владимира Путина, сообщает агентство AP.

По данным агентства, Манафорт в 2006 г. подписал контракт с годовой выплатой в $10 млн. Отмечается, что деловые отношения поддерживались по крайней мере до 2009 г.

Манафорт подтвердил AP, что он работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что работа была законной. «Я работал с Олегом Дерипаской почти десять лет назад, представляя его деловые и личные интересы в тех странах, где у него были инвестиции. Моя работа для Дерипаски не включала продвижение российских политических интересов», — сказал Манафорт AP.

Официальный представитель Дерипаски сегодня заявил, что Манафорт некогда действительно оказывал бизнесмену консультационные услуги «в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски». «В настоящее время данные контракты с господином Манафортом являются предметом судебного разбирательства», - уточнил он.

По данным газеты The Independent, Пол Манафорт якобы предложил политическую стратегию, направленную на подрыв антироссийской оппозиции на территории бывшего СССР. В 2005 г. Манафорт предложил также стратегию влияния на политику, бизнес и освещение новостей в США и по всей Европе на фоне ухудшения отношений между правительством Джорджа Буша и Россией.

В августе 2016 г. Манафорт был вынужден покинуть штаб Трампа на фоне обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007 по 2012 г. получал крупные суммы наличными со счетов Партии регионов Украины в рамках некой «серой схемы» и что он мог при этом нарушать законодательство США об «иностранных агентах». 21 марта депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил на пресс-конференции, что Манафорт получал деньги из «черной кассы» Януковича и представил документы, которые, по его мнению, это доказывают.

Ранее СМИ сообщили о существовании досье о недоказанных связях президента США Дональда Трампа с Россией. Трамп на первой пресс-конференции после избрания назвал вышедшие новости фейковыми, отказался отвечать на вопросы корреспондентов CNN и Buzzfeed, а затем в Twitter обвинил американские спецслужбы в том, что они допустили слив этой информации в СМИ, назвал это «последним выстрелом» в него. Трамп также отметил, что, по его ощущениям, он живет как будто в «нацистской Германии».