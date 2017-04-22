ФБР узнало о попытке российских спецслужб внедриться в штаб Трампа – CNN

Сотрудники ФБР установили, что летом 2016 г. российские спецслужбы пытались использовать советников Дональда Трампа, чтобы внедриться в его предвыборный штаб, сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве.

В частности, по данным телеканала, Россия пыталась использовать для этих целей бывшего советника Картера Пейджа. При этом ФБР неизвестно, знал ли сам Пейдж, что его используют, отмечает телеканал. Он мог не знать, что общается с российскими агентами, сказали собеседники CNN.

В ФБР считают, что Пейдж мог быть скомпрометирован российской разведкой после выступления в московском вузе в июле 2016 г., говорится в сообщении. ФБР опасалось, что российские агенты поддерживают с ним контакт.