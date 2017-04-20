Автором концепции по вмешательству в выборы в США был близкий к Кремлю институт – Reuters

Российский институт стратегических исследований (РИСИ), который возглавляет экс-директор СВР Михаил Фрадков, разработал план вмешательства России в президентские выборы 2016 г., приводит Reuters мнение четырех бывших чиновников администрации США. Собеседники агентства описывают два конфиденциальных документа.

Первый, разработанный в июне 2016 г., не имел конкретного адресата и распространялся среди высших чиновников как стратегический проект. В нем содержалась рекомендация Кремлю начать пропагандистскую кампанию с соцсетях при поддержке государственных СМИ, в том числе RT и агентства Sputnik, для формирования более лояльного отношения к России, чем это было принято в администрации экс-президента США Барака Обамы. Этот план якобы продолжал стратегию Кремля, намеченную в марте 2016 г. по созданию позитивного образа кандидата-республиканца Дональда Трампа.

Второй документ, якобы написанный экспертами института в октябре 2016 г., предрекал победу кандидату от демократов Хиллари Клинтон и содержал предложения по переходу от пропаганды к подрывной деятельности. Предлагалось разыграть тему мошенничества и кибератак на выборах и, как следствие, подорвать доверие к институту выборов и снизить легитимность как самой системы, так и, как казалось на тот момент, побеждавшей Клинтон. Этой версии придерживаются семь бывших и нынешних американских чиновников. Собеседники отмечают секретность документа, но не раскрывают, каким образом получили к нему доступ. Представители разведслужб тему не комментируют.

«Путин все время имел в виду эту цель, и он попросил институт составить ему дорожную карту», – утверждает один из источников, бывший высокопоставленный чиновник разведки США.

Пять собеседников агентства описывают институт РИСИ как внутренний аналитический центр Кремля, разрабатывающий рекомендации по внешней политике.