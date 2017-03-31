Еще один участник президентской гонки в США заявил о хакерских атаках из России

Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что в июле 2016 г. и 29 марта 2017 г. имели место хакерские атаки из России, целью которых были бывшие члены его избирательного штаба. Как передает Reuters, он сказал это на слушаниях комитета Сената по разведке, который в четверг опрашивал экспертов в связи с расследованием возможного российского вмешательства в президентские выборы в США и возможных связей Трампа с Россией. Рубио участвовал в президентской гонке в США и вышел из борьбы в марте 2016 г. Атаки он назвал неудачными, по его словам, никакой информации хакерам добыть не удалось.

Рубио сделал это заявление после того, как на открытых слушаниях бывший сотрудник ФБР и эксперт в сфере кибербезопасности Клинтон Уоттс заявил, что российские хакеры атаковали не только демократов, но, по его данным, и республиканцев, например сенатора Рубио. Уоттс также заметил, что Рубио и еще одного республиканца, спикера палаты представителей Пола Райана, которые оба периодически критикуют Трампа, продолжают активно травить СМИ и эта кампания была запущена Россией. Как передает CNN, Уоттс также высказал мнение, что в ходе избирательной кампании Трамп и некоторое время руководивший его избирательным штабом Пол Манафорт повторяли «российскую пропаганду», но, допускает он, они могли не знать, что то, что они говорят, было запущено в информационное поле российскими агентами.

Ранее о хакерских атаках из России на свой избирательный штаб заявлял сенатор-республиканец Линдси Грэм, также активный критик Трампа, напоминает UPI. Агентство передает, что на слушаниях в комитете Сената по разведке многие эксперты заявили, что склонны согласиться с утверждением американских спецслужб об активном вмешательстве России в президентскую кампанию в США.

Трамп неоднократно заявлял, что вся эта «российская история» - фейковые новости, интересов и связей в России у него нет. Москва также не раз отрицала попытки вмешиваться во внутреннюю политику других государств, в том числе в президентские выборы в США. В день, когда комитет Сената по разведке провел свои первые открытые слушания, в Архангельске на панели Арктического форума президенту России Владимиру Путину пришлось отвечать на вопрос журналиста CNBC Джеффа Катмора. Он спросил: «То есть вы и российское правительство никогда не пытались влиять на выборы в США, и подтверждения этому не будет найдено?» Путин в ответ, напомнил, что как-то в такой ситуации Рональд Рейган предложил американцам «читать по его губам». И россиский лидер проартикулировал: «NO».

Расследования «российского следа» в президенткой кампании параллельно ведут ФБР и комитет по разведке Палаты представителей Конгресса. Однако если сенатский комитет уже вызывает свидетелей и экспертов, в комитете Палаты представителей назрел разлад. Самый влиятельный демократ в комитете Адам Шифф добивается отстранения от расследования председателя комитета республиканца Девина Нуньеса, которого он подозревает в слишком тесных связях с нынешней командой Трампа. Поводом для подозрений стал тайный визит Нуньеса в Белый дом, где ему некий сотрудник спецслужб показал засекреченные документы о работе по прослушке. Нуньес после этого, не поделившись информацией с другими членами комитета, вышел к СМИ и заявил, что под прослушку в США могли случайно попадать члены избирательного штаба Трампа. После обвинений Шиффа Нуньес отказался взять самоотвод. О том, как продвигается расследование в этом комитете, СМИ ничего не сообщают.

Кроме того, выяснилось, что генерал Майкл Флинн, ранее вынужденный оставить пост советника президента по национальной безопасности, обсуждает дачу показаний о связях команды Трампа с Россией. Поводом для отставки Флинна стало то, что он не сообщил соратникам о том, что еще до инаугурации президента обсуждал вопрос санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщил адвокат генерала Роберт Кельнер, Флинн ведет переговоры с комитетами по разведке обеих палат Конгресса о даче показаний в обмен на иммунитет от «несправедливого преследования». «Генералу Флинну, конечно, есть, что рассказать, и он очень хочет рассказать то, что позволят обстоятельства», - сказал адвокат, отметив, что «разумный человек» не будет без страховки соглашаться на дачу показаний «в такой политизированной атмосфере, напоминающей об охоте на ведьм».

Первой о готовности Флинна дать показания в обмен на иммунитет сообщила The Wall Street Journal. Ее источники заявили, что он ведет переговоры с ФБР и с комитетами по разведке обеих палат. Представитель комитета Палаты представителей Джек Лэнгер заявил, что таких предложений от Флинна не поступало. В ФБР отказались от комментариев, отмечает Reuters. В комитете Сената оперативно прокомментировать информацию не смогли. Адвокат Флинна о даче показаний ФБР не упоминал.