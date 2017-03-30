Выступление Владимира Путина на Арктическом форуме – трансляция

Путин быстро подытоживает свое выступление, к кафедре выходит президент Финляндии Саули Нийнисте. Говорит о России как стыке Запада и Востока, и сразу - о глобальном потеплении: третий рекордный теплый год подряд, «если потеряем Арктику - потеряем весь мир». Многолетние льды тоньше, чем когда-либо.

Севморпуть делается практически круглогодичной артерией, отмечает Путин, и приглашает «иностранных партнеров» шире использовать его возможности.

В Арктике нет поводов для конфликтов, говорит президент, хотя есть споры - в том числе по границам континентального шельфа.

Далее Путин переходит к обычным в таких случаях buzzwords, начиная с устойчивого развития и коренных народов и заканчивая сохранением биоразнообразия и научным сотрудничеством. Станциям «Северный полюс» уже 80 лет, напоминает Путин.

После краткого введения модератора - Джеффа Катмора из CNBC - Путин начинает свое выступление. Вспоминает поход Отто Шмидта 85 лет назад и переходит к тому, что «сейчас значение Арктики значительно возросло», потенциалу этого макрорегиона и поиску международного партнерства.

Тем временем важная новость - в арктический порт Сабетта прибыл первый СПГ-танкер с более чем достойным именем «Кристоф де Маржери».

На часах 13.45... и... Началось! Во всяком случае, красивая компьютерная заставка. Кресла на сцене пусты.

Сегодня у Путина также несколько двухсторонних встреч и видеоконференция по случаю первого захода арктического танкера-газовоза в новый порт Сабетта. Там присутствуют корреспонденты «Ведомостей».

Организаторы видеотрансляции с форума, по-видимому, учли ошибки других аналогичных мероприятий с участием президента: вместо ожидающих начала участников транслируют обновляющийся отсчет времени. Сессия должна была открыться в 13.00.

Евгений Разумный / Ведомости Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске 1/12 Евгений Разумный / Ведомости Арктический форум проводится с 2010 года 2/12 Евгений Разумный / Ведомости Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска 3/12 Евгений Разумный / Ведомости Полиция на улицах города 4/12 Евгений Разумный / Ведомости Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ) 5/12 Евгений Разумный / Ведомости Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК 6/12 Евгений Разумный / Ведомости На стенде «Роснефти» медведи двумерные 7/12 Евгений Разумный / Ведомости Стенд «Востокугля» удобен для селфи 8/12 Евгений Разумный / Ведомости Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 9/12 Евгений Разумный / Ведомости Стенд «Газпрома» 10/12 Евгений Разумный / Ведомости Экспозиция «Новатэка» 11/12 Евгений Разумный / Ведомости Стенд «Норникеля» 12/12

Арктический форум проходит в России четвертый раз - предыдущие прошли в 2010, 2011 и 2013 годах. Площадка сегодняшнего пленарного заседания - Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова, самый большой зал города на 1700 мест. Он построен на фундаменте бывшего главного собора города - Святотроицкого, разобранного в 1929 г.

Президент России прилетел в Архангельск с Земли Франца-Иосифа, где вместе с премьером Дмитрием Медведевым проинспектировал ход приборки Арктики от накопившегося мусора, осмотрел ледяную пещеру и провел несколько совещаний. Правительству президент поручил ускорить подготовку программы развития Арктики, Минобороны - обеспечить защиту интересов России в макрорегионе.

Алексей Дружинин/ТАСС 29 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили остров Земля Александры (Земля Франца-Иосифа)

1/8 Алексей Дружинин/ТАСС Сергей Донской, министр природных ресурсов, показал результаты работы по очистке Арктики. С шести островов архипелага вывезут более 42 000 т мусора, в основном металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, сообщает «Интерфакс» 2/8 Алексей Дружинин / РИА Новости Глава государства посетил расположенную на острове ледяную пещеру. Местные ученые рассказали о том, как они исследуют ледник. Ученые показали президенту пузырьки воздуха внутри льда, с их помощью ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад 3/8 Алексей Дружинин / РИА Новости Путин опробовал ледоруб - несколькими ударами высек несколько осколков льда и передал их ученым 4/8 Алексей Дружинин/ТАСС В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны России Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов. Арктические условия вынудили участников поездки надеть специальную одежду, на них были пуховики красного цвета 5/8 Алексей Дружинин/ТАСС На программу по очистке Арктики было выделено 2,5 млрд руб., сказал Сергей Донской 6/8 Пресс-служба Президента России Несмотря на минус 27 градусов и сильный ветер, президент поднялся на специальную смотровую площадку. Оттуда он осмотрел чистую зону Северного Ледовитого океана, покрытого льдом, которая еще недавно была захламлена мусором 7/8 Алексей Дружинин/ТАСС Семь лет назад Путин заявил о необходимости провести «генеральную уборку» в Арктике. В результате этого были организованы несколько исследовательских экспедиций и прошла уборка территории 8/8

Помимо президента России выступают президенты Исландии Гудни Йоуханнессон и Финляндии Саули Нийнисте.