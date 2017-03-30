Власть

Выступление Владимира Путина на Арктическом форуме – трансляция

Помимо президента России выступают президенты Исландии и Финляндии

13:57

Путин быстро подытоживает свое выступление, к кафедре выходит президент Финляндии Саули Нийнисте. Говорит о России как стыке Запада и Востока, и сразу - о глобальном потеплении: третий рекордный теплый год подряд, «если потеряем Арктику - потеряем весь мир». Многолетние льды тоньше, чем когда-либо.

13:55

Севморпуть делается практически круглогодичной артерией, отмечает Путин, и приглашает «иностранных партнеров» шире использовать его возможности.

13:53

В Арктике нет поводов для конфликтов, говорит президент, хотя есть споры - в том числе по границам континентального шельфа.

13:52

Далее Путин переходит к обычным в таких случаях buzzwords, начиная с устойчивого развития и коренных народов и заканчивая сохранением биоразнообразия и научным сотрудничеством. Станциям «Северный полюс» уже 80 лет, напоминает Путин.

13:49

После краткого введения модератора - Джеффа Катмора из CNBC - Путин начинает свое выступление. Вспоминает поход Отто Шмидта 85 лет назад и переходит к тому, что «сейчас значение Арктики значительно возросло», потенциалу этого макрорегиона и поиску международного партнерства.

13:48

Тем временем важная новость - в арктический порт Сабетта прибыл первый СПГ-танкер с более чем достойным именем «Кристоф де Маржери».

13:45

На часах 13.45... и... Началось! Во всяком случае, красивая компьютерная заставка. Кресла на сцене пусты.

13:11

Сегодня у Путина также несколько двухсторонних встреч и видеоконференция по случаю первого захода арктического танкера-газовоза в новый порт Сабетта. Там присутствуют корреспонденты «Ведомостей».

13:05

Организаторы видеотрансляции с форума, по-видимому, учли ошибки других аналогичных мероприятий с участием президента: вместо ожидающих начала участников транслируют обновляющийся отсчет времени. Сессия должна была открыться в 13.00.

13:02
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Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске
Евгений Разумный / Ведомости
Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске
1/12
Арктический форум проводится с 2010 года
Евгений Разумный / Ведомости
Арктический форум проводится с 2010 года
2/12
Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска
Евгений Разумный / Ведомости
Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска
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Полиция на улицах города
Евгений Разумный / Ведомости
Полиция на улицах города
4/12
Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ)
Евгений Разумный / Ведомости
Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ)
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Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК
Евгений Разумный / Ведомости
Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК
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На стенде «Роснефти» медведи двумерные
Евгений Разумный / Ведомости
На стенде «Роснефти» медведи двумерные
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Стенд «Востокугля» удобен для селфи
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Востокугля» удобен для селфи
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Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
Евгений Разумный / Ведомости
Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
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Стенд «Газпрома»
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Газпрома»
10/12
Экспозиция «Новатэка»
Евгений Разумный / Ведомости
Экспозиция «Новатэка»
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Стенд «Норникеля»
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Норникеля»
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12:52

Арктический форум проходит в России четвертый раз - предыдущие прошли в 2010, 2011 и 2013 годах. Площадка сегодняшнего пленарного заседания - Архангельский театр драмы им. М. В. Ломоносова, самый большой зал города на 1700 мест. Он построен на фундаменте бывшего главного собора города - Святотроицкого, разобранного в 1929 г.

12:45

Президент России прилетел в Архангельск с Земли Франца-Иосифа, где вместе с премьером Дмитрием Медведевым проинспектировал ход приборки Арктики от накопившегося мусора, осмотрел ледяную пещеру и провел несколько совещаний. Правительству президент поручил ускорить подготовку программы развития Арктики, Минобороны - обеспечить защиту интересов России в макрорегионе.

12:44
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29 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили остров Земля Александры (Земля Франца-Иосифа)
Алексей Дружинин/ТАСС
29 марта президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев посетили остров Земля Александры (Земля Франца-Иосифа)
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Сергей Донской, министр природных ресурсов, показал результаты работы по очистке Арктики. С шести островов архипелага вывезут более 42 000 т мусора, в основном металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, сообщает «Интерфакс»
Алексей Дружинин/ТАСС
Сергей Донской, министр природных ресурсов, показал результаты работы по очистке Арктики. С шести островов архипелага вывезут более 42 000 т мусора, в основном металлические бочки с отходами нефтепродуктов и угля, сообщает «Интерфакс»
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Глава государства посетил расположенную на острове ледяную пещеру. Местные ученые рассказали о том, как они исследуют ледник. Ученые показали президенту пузырьки воздуха внутри льда, с их помощью ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад
Алексей Дружинин / РИА Новости
Глава государства посетил расположенную на острове ледяную пещеру. Местные ученые рассказали о том, как они исследуют ледник. Ученые показали президенту пузырьки воздуха внутри льда, с их помощью ученые анализируют состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад
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Путин опробовал ледоруб - несколькими ударами высек несколько осколков льда и передал их ученым
Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин опробовал ледоруб - несколькими ударами высек несколько осколков льда и передал их ученым
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В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны России Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов. Арктические условия вынудили участников поездки надеть специальную одежду, на них были пуховики красного цвета
Алексей Дружинин/ТАСС
В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны России Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов. Арктические условия вынудили участников поездки надеть специальную одежду, на них были пуховики красного цвета
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На программу по очистке Арктики было выделено 2,5 млрд руб., сказал Сергей Донской
Алексей Дружинин/ТАСС
На программу по очистке Арктики было выделено 2,5 млрд руб., сказал Сергей Донской
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Несмотря на минус 27 градусов и сильный ветер, президент поднялся на специальную смотровую площадку. Оттуда он осмотрел чистую зону Северного Ледовитого океана, покрытого льдом, которая еще недавно была захламлена мусором
Пресс-служба Президента России
Несмотря на минус 27 градусов и сильный ветер, президент поднялся на специальную смотровую площадку. Оттуда он осмотрел чистую зону Северного Ледовитого океана, покрытого льдом, которая еще недавно была захламлена мусором
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Семь лет назад Путин заявил о необходимости провести «генеральную уборку» в Арктике. В результате этого были организованы несколько исследовательских экспедиций и прошла уборка территории
Алексей Дружинин/ТАСС
Семь лет назад Путин заявил о необходимости провести «генеральную уборку» в Арктике. В результате этого были организованы несколько исследовательских экспедиций и прошла уборка территории
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12:42

Помимо президента России выступают президенты Исландии Гудни Йоуханнессон и Финляндии Саули Нийнисте.

12:40

Через 20 минут начнется пленарная сессия Международного Арктического форума, на которой выступит президент России Владимир Путин. «Ведомости» ведут онлайн-трансляцию выступления президента. Самое главное с форума - в нашем сюжете.

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