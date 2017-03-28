Госинвестиции и проекты

Архангельск готовится к арктическому форуму

Форум проходит 29-30 марта
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Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске
Евгений Разумный / Ведомости
Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске
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Арктический форум проводится с 2010 года
Евгений Разумный / Ведомости
Арктический форум проводится с 2010 года
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Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска
Евгений Разумный / Ведомости
Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска
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Полиция на улицах города
Евгений Разумный / Ведомости
Полиция на улицах города
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Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ)
Евгений Разумный / Ведомости
Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ)
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Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК
Евгений Разумный / Ведомости
Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК
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На стенде «Роснефти» медведи двумерные
Евгений Разумный / Ведомости
На стенде «Роснефти» медведи двумерные
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Стенд «Востокуголь» удобен для селфи
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Востокуголь» удобен для селфи
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Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
Евгений Разумный / Ведомости
Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
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Стенд «Газпрома»
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Газпрома»
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Экспозиция «Новатэка»
Евгений Разумный / Ведомости
Экспозиция «Новатэка»
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Стенд «Норникеля»
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Норникеля»
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  • Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске
  • Арктический форум проводится с 2010 года
  • Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска
  • Полиция на улицах города
  • Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ)
  • Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК
  • На стенде «Роснефти» медведи двумерные
  • Стенд «Востокуголь» удобен для селфи
  • Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
  • Стенд «Газпрома»
  • Экспозиция «Новатэка»
  • Стенд «Норникеля»
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