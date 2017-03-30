В США сенаторы рассказали о продвижении расследования "российского следа" в кампании Трампа

Комитет Сената по разведке проведет тщательное расследование на предмет наличия возможных прямых связей России с предвыборной кампанией Дональда Трампа, ставшего президентом США. Как передает Reuters, это на пресс-конференции пообещали председатель комитета республиканец Ричар Бэрр и самый высокопоставленный представитель демократов в комитете Марк Уорнер. Их заявление было сделано на фоне разлада в комитете по разведке Палаты представителей, там демократы требуют отстранить от аналогичного расследования председателя комитета республиканца Ричарада Нуньеса за слишком тесные связи с Белым домом. Бэрр был советником Трампа по безопасности во время предвыборной кампании, но, как он утверждает, он не координирует с президентом нынешнее расследование, и заверяет, что сумеет сохранить объективность.

Трамп и Россия отрицают предположения, что Москва могла пытаться помочь ему на выборах.

Расследуя эти подозрения, комитет Сената планирует допросить не менее 20 человек, в том числе зятя Трампа Джареда Кушера, который является одним из ближайших советников президента. Вызывать свидетелей комитет начнет уже с ближайшего понедельника.

Комитет уже побеседовал со многими людьми, в том числе с генералом Майклом Флинном, который через три недели после назначения был вынужден оставить пост советника президента по национальной безопасности за сокрытие информации о темах разговора с послом России Сергеем Кисляком. «Могу смело заявить, что мы уже провели беседы со многими людьми, и могу смело заявить, что генерал Флинн есть в этом списке», - сказал Бэрр.

Уорнер посетовал, что у спецслужбы бывает трудно добыть определенные документы, Бэрр с ним поспорил, защитив эти структуры.

Когда завершится расследование, сенаторы не говорят.

Уорнер и Бэрр подчеркнули важность разоблачения деятельности российских хакеров, а также расследовать сообщения о работе «до 1000 платных интернет-троллей», которые распространяли ложную информацию про Хиллари Клинтон.

Также сенаторы обратили внимание на то, чт они назвали попытками России повлиять на предстоящие выборы во Франции и Германии.