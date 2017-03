Трамп предложил конгрессменам изучить связи Клинтон с Россией

Президент США Дональд Трамп, возможные связи которого с Россией ищут комитеты палаты представителей и сената по разведке, а также ФБР, предложил конгрессменам изучить связи с Россией его бывшей соперницы на выборах Хиллари Клинтон и ее мужа Билла, экс-президента США. Он предложил в Twitter изучить «сделку Билла и Хиллари», которая дала России доступ к урановым рудникам США, «деньги, которые поступали Биллу за выступления в России», «перезагрузку» Хиллари с Россией и ее похвалы в адрес России, а также российскую компанию Джона Подесты, руководителя избирательного штаба Клинтон. «Российскую историю Трампа» сам он назвал фальсификацией.

Горнодобывающая компания Uranium One, зарегистрированная в Канаде, является одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний. «Росатому» через аффилированные лица принадлежит 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Uranium One. Уранодобывающая «дочка» госкорпорации «Росатом» – «Атомредметзолото» (АРМЗ) в 2009 г. получило 16,6% акций Uranium One в обмен на 50%-ную долю в казахстанском урановом проекте «Каратау». В конце 2010 г. российская компания увеличила свою долю в Uranium One до 51,4%. В 2013 г. она консолидировала всю компанию за 1,3 млрд канадских долларов, что было примерно на треть выше стоимости оставшихся акций.

Во время президентской кампании Трамп уже утверждал, что она, будучи госсекретарем, передала России доступ к 20% урановых рудников США. Ранее The New York Times и The Wall Street Journal проводили свои расследования, выясняя, могли ли Клинтоны за пожертвования в свой фонд помочь корпорации «Росатом» получить доступ к 20% урановых рудников США через сделку по покупке Uranium One. По утверждению Трампа, компанией Uranium One управлял Подеста. В октябре 2016 г. WikiLeaks опубликовала электронные письма Подесты, большая часть из которых была посвящена ядерной энергетике и Uranium One. ТАСС напоминает, что Трамп утверждал, что брат Подесты якобы незаконно получил от Uranium One $180 000.

Фактчекерская организация Politifact ранее оценила подозрения в адрес Хиллари Клинтон в отношении сделки с Uranium One как преимущественно ложные, поскольку у Клинтон в госдепартаменте не было полномочий одобрить или отклонить эту сделку, напоминает ABC News.

Средства канадской Uranium One косвенно использовались для финансирования благотворительного фонда семьи Клинтон (Clinton Foundation) по мере того, как Хиллари Клинтон, бывшая руководителем госдепартамента в 2009–2013 гг., одобряла приобретение Uranium One российской компанией, говорилось в расследовании The New York Times. По мнению газеты, фонд председателя совета директоров Uranium One Иена Телфера перечислил фонду семьи Клинтон четыре транша в сумме на $2,35 млн, причем данные о них не были опубликованы Хиллари Клинтон вопреки договоренности с Бараком Обамой. Пожертвования перечисляли и другие менеджеры Uranium One, указывала газета в 2015 г.

Консервативный портал Breitbart News, который возглавляет старший советник Трампа по стратегии Стив Бэннон, собирал расследования подозрений в адрес Клинтонов, в частности, на предмет, могли ли гонорары, которые они получали за выступления за границей, влиять на решения, которые Хиллари затем принимала уже на посту госсекретаря.