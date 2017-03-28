Демократы требуют отстранить республиканца Нуньеса от расследования «российских связей» Трампа

Самый высокопоставленный конгрессмен-демократ из комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф призвал председателя комитета, республиканца Девина Нуньеса взять самоотвод и не участвовать в расследовании возможных попыток России вмешаться в президентские выборы в США. Об этом сообщает Bloomberg. На прошлой неделе Нуньес заявил, что американские спецслужбы могли перехватить переговоры участников переходной команды Дональда Трампа случайно, в ходе наблюдения за иностранцами, при этом он сослался на показанные ему доклады разведслужб, сделанные после выборов 8 ноября. В комитете по разведке сразу же выразили возмущение, что Нуньес не поделился с членами комитета этой информацией до того, как вышел с ней к СМИ. Нуньес через представителя заявил, что самоотвод не возьмет, отмечает ABC News.

Шифф заявил, что призывает Нуньеса прекратить участие в расследование, поскольку он сам признался, что документы разведслужб, подтверждающие утверждения Трампа, что за ним следили по распоряжению Барака Обамы, он получил в Белом доме от некоего источника. Нуньес говорил, что ходил в Белый дом за этими документами в прошлый вторник, в Конгресс эти бумаги не поступали.

Вторым основанием Шифф назвал то, что Нуньес ранее сам работал в переходной команде Трампа, после его избрания и до инаугурации. По мнению Шиффа, общественность не сможет доверять расследованию связей избирательного штаба или переходной команды президента, в котором участвует Нуньес.

Источник Нуньеса - не сотрудник Белого дома, а сотрудник разведки, рассказал республиканец агентству Bloomberg. Почему встреча и просмотр документов состоялись именно в Белом доме, Нуньес объяснил тем, что это было наиболее удобное защищенное место, где есть компьютер, связанный с системой, по которой распространялись эти документы, предназначенные только для исполнительной власти. Конгресс к этой системе не подключен.

Ранее Нуньес говорил, что считает буквально неверным утверждение Трампа, что за ним была установлена слежка по распоряжению Барака Обамы. Однако показанные ему документы разведки, по его словам, свидетельствуют, что члены команды Трампа, включая его самого, могли попадать под слежку случайно, во время контактов за иностранцами. По закону имена граждан США в документах разведки в этих случаях должны опускаться или шифроваться, однако, утверждает Нуньес, он видел документы с незашифрованными именами людей Трампа, и эти документы распространялись среди чиновников администрации Барака Обамы, которые могли их видеть.

Лидеры демократов Сената и Палаты представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси отдельно призвали спикера Палаты представителей Пола Райана отстранить Нуньеса от руководства комиссией, которая расследует российские связи Трампа, ради полной беспристрастности этого расследования. В частности, Пелоси считает, что Нуньес себя дискредитировал последними признаниями о контактах с источником. Пресс-секретарь спикера Эшли Стронг пока заявила, что Райан полностью доверяет Нуньесу в этом деле.