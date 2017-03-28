Зять Трампа даст показания сенаторам о встрече с представителями ВЭБа

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер согласился ответить на вопросы комитета сената по разведке на предмет возможных связей Трампа с Россией, сообщает ВВС. Расследование подозрений о наличии таких связей и попыток России повлиять на президентские выборы в США ведут комитеты по разведке обеих палат конгресса и ФБР. Трамп неоднократно говорил об отсутствии связей и интересов в России и называл «фейковыми новостями» сообщения о том, что Россия могла пытаться помочь ему на выборах. Москва также всегда отрицала возможность такого вмешательства.

Ранее было известно, что Кушнер в декабре встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, он информацию об этой встрече не скрывал, попытки переходной команды избранного президента наладить зарубежные контакты в основном рассматривались как естественные действия. Однако 27 марта стало известно, что Кушнер в декабре встречался и с топ-менеджерами попавшей под санкции США госкорпорации ВЭБ. Как передает ВВС, Белый дом сообщил, что Кушнер готов дать показания на этот счет комитету сената по разведке.

Пресс-служба Внешэкономбанка 27 марта вечером заявила, что во время подготовки новой стратегии корпорации руководство банка «на протяжении 2016 г. неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов в Европе, Азии и Америке», цитировал ТАСС. «В ходе переговоров обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли. Встречи проходили в формате roadshow по стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 г. c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой Kushner Companies Джаредом Кушнером», – сообщил ВЭБ.

Где и когда имели место эти встречи, ВЭБ отказался уточнить, отмечает Reuters. Американские источники говорили, что после встречи Кушнера и будущего советника президента Майкла Флинна с послом Кисляком в декабре в Трамп-тауэр Кушнер провел встречу с руководителем ВЭБа Сергеем Горьковым, добавляет агентство. Представитель Белого дома Хоуп Хикс подтверждает, что обе встречи имели место, но на них ничего существенного не обсуждалось.

Некоторые сенаторы хотят расспросить Кушнера и Флинна, обсуждали ли они с Горьковым или другими российскими чиновниками или финансистами возможности инвестиций в проекты Кушнера и Трампа после снятия санкций, говорят источники Reuters в аппарате конгресса.