Советник Трампа по нацбезопасности: Пришла пора для жестких бесед с Россией

Отношения России и США находятся на самом низком уровне, им дальше некуда развиваться, кроме как в сторону улучшения, заявил ABC News советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер. На этом фоне визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву, по его мнению, прошел очень вовремя. Он напомнил, что Россия поддерживает «преступный режим» в Сирии, а также ведет «подрывную деятельность» в Европе. По словам Макмастера, пришло время для жестких разговоров с Россией, наступила пора поднимать эти вопросы и заниматься этим должен именно руководитель госдепартамента. Также ему предстоит найти сферы для возможного сотрудничества с Россией, добавил советник.

Про режим Башара Асада генерал заявил, что он продлевает гражданскую войну в Сирии, что его действия наряду с жестокостями ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) заставили страдать так много людей, что он создал кризис, который из Сирии перетек в Ирак, другие соседние страны и распространился до Европы. Поддержка Россией «такого ужасного режима» должна быть поставлена под сомнение, отметил Макмастер.

Советник также прокомментировал голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции с осуждением режима Асада за применение химического оружия в Сирии. 12 апреля Россия и Боливия проголосовали против этой резолюции, Китай воздержался. По мнению Макмастера, руководство Китая проявило мужество, дистанцируясь от России и изолировав их и боливийцев. Это решение Пекина он связывает с удачными переговорами Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, у которых уже сложились «очень теплые отношения». Генерал напомнил, что в этот же день Трамп встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который представляет «чудесных союзников» США. По его мнению, в этой ситуации весь мир увидел выбор, к какому «клубу» можно присоединиться: к российско-боливийскому клубу или к клубу с участием США, который действует «в интересах мира и безопасности».