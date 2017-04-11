Госсекретарь США прибывает в Москву с непредсказуемым визитом

Во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые с момента назначения приедет в Москву. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, «пока в графике президента встречи с Тиллерсоном нет», но в Кремле ее «и не анонсировали». В Москву госсекретарь прилетит после конференции «семерки» в Лукке (Италия), где ситуация в Сирии обсуждается наряду с обстановкой в Ливии, борьбой с «Исламским государством» (запрещено в России), положением на Украине, ядерной программой КНДР и вопросами кибербезопасности.

Ситуация в Сирии обострилась после нанесения США ракетного удара по аэродрому «Шайрат», с которого, по заявлениям американских официальных лиц, был произведен авианалет 4 апреля на провинцию Идлиб с использованием химического оружия, что повлекло за собой многочисленные жертвы. Дамаск отрицает применение химического оружия, а по версии Минобороны России, сирийские ВВС разбомбили склад самодельного химического оружия одной из группировок. МИД России настаивает на расследовании инцидента.

По прибытии в Италию Тиллерсон заявил, что ответственные за гибель невинных людей будут преследоваться повсюду в мире. Ранее он говорил, что цели США в Сирии остаются прежними, в то время как представитель США в ООН Никки Хейли сообщила, что смена режима президента Сирии Башара Асада является теперь приоритетом американской политики. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, по информации Reuters, предложил ввести персональные санкции против высокопоставленных сирийских военных, а если Москва не откажется от поддержки Асада – то и российских.

Похоже, что в администрации США есть разногласия в отношении политики в Сирии, полагает Майкл Кофман из вашингтонского Института Кеннана. По его мнению, Хейли и помощник президента по национальной безопасности генерал Херберт Макмастер оказывают давление, подразумевая возобновление политики смены режима Асада, а Тиллерсон отказался от многих таких заявлений, давая понять, что в политике США по этому вопросу не было официальных изменений.

Ситуация вокруг визита Тиллерсона остается неопределенной и пока трудно сказать, будут ли в ходе этой встречи достигнуты серьезные результаты с учетом того, что разногласия в администрации Трампа по этому вопросу фактически стали публичными, говорит человек, близкий к Минобороны России. Можно лишь констатировать, что сам удар в Сирии был нанесен таким образом, чтобы избежать столкновения с российской стороной. По словам полковника запаса Виктора Мураховского, анализ появившихся спутниковых фото базы после удара позволяет сказать, что тот угол, где ранее базировались российские вертолеты, пострадал меньше всего.