Америка давит на российский оружейный экспорт

Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: От редакции: Опять санкции

Администрация США ввела новые санкции против восьми российских учреждений. Они наказаны за поставки продукции и подготовку специалистов для Ирана, Сирии и КНДР. МИД России немедленно выразил свое «недоумение и разочарование», но удивляться особенно нечему. Санкции против предприятий и учреждений, сотрудничавших с Ираном и КНДР, были повседневной практикой и в более благоприятные периоды двусторонних отношений, напоминает директор центра АСТ Руслан Пухов.

Предприятия – адресаты нынешних санкций: «Рособоронэкспорт», подмосковное КБ машиностроения, которое занимается разработкой и производством ракетной техники (в том числе «Искандеров» и «Точки-у») и средств ПВО, производитель артиллерийских и авиационных боеприпасов НПО «Базальт», 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт». Они не смогут экспортировать свою продукцию в США и страны НАТО, вести технологическое сотрудничество, обслуживаться в американских банках. Также санкции введены против Военно-воздушной академии, Ульяновского института гражданской авиации, Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации.