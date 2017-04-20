Песков и Фрадков прокомментировали сообщение об авторах концепции вмешательства в выборы в США

Сообщение Reuters о том, что близкий к Кремлю Российский институт стратегических исследований (РИСИ) разработал концепцию о вмешательстве в президентские выборы в США, указывает на то, что РИСИ «начинает кому-то мешать», заявил директор института, бывший директор Службы внешней разведки России и бывший премьер-министр Михаил Фрадков. Его комментарий опубликован на сайте РИСИ. Он отметил, что институт - авторитетная аналитическая структура, в которой работают квалифицированные специалисты, но они не занимаются «проворачиванием» заранее подготовленных информационных операций.

«Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы «участия» России в предвыборной кампании в США. Попытка вовлечь РИСИ в качестве соучастника неудачна по своей сути», - говорится в заявлении. Даже использовать эту «дезинформацию» в качестве рекламы института Фрадкову не хотелось бы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщение Reuters не читал, но он советует не доверять информации, которая дается со ссылкой на семь анонимных источников, которые «не стоят одного реального». Его цитирует ТАСС.

Четыре бывших чиновника администрации США рассказали Reuters о двух конфиденциальных документах, якобы разработанных в РИСИ. Первый, разработанный в июне 2016 г., не имел конкретного адресата и распространялся среди российских высших чиновников как стратегический проект. В нем якобы содержалась рекомендация Кремлю начать пропагандистскую кампанию с соцсетях при поддержке государственных СМИ, в том числе RT и агентства Sputnik, чтобы американских избирателей склоняли к избранию президента, который возьмет более мягкий курс в отношении России, чем администрация Обамы. Второй документ был создан в октябре, распространялся таким же способом, и в нем говорилось о вероятной победе на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В связи с этим в нем была рекомендация сворачивать пропаганду в пользу Трампа и активизировать сообщения о нарушениях и мошенничестве на выборах, чтобы испортить репутацию Клинтон и подорвать доверие к американской избирательной системе, говорят уже семь источников.

Как руководство США получило эти документы, источники не рассказывают. Однако на основании этих бумаг администрация Обамы сделала выводы, что Россия вмешивалась в выборы президента в США, запуская фейковые новости и инициируя кибератаки.

Хакерские атаки ни в одном из двух документов не упоминаются, подчеркивает Reuters со ссылкой на четыре источника. По их словам, атаки были операцией спецслужб, которая осуществлялась независимо от Кремля.

16 декабря 2016 г. Барак Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы и пообещал предпринять ответные действия. Вмешательство российских хакеров в американскую предвыборную кампанию Обама, по его словам, лично обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и высказал ему свои соображения по этому поводу. Источники NBC утверждали, что 31 октября Обама воспользовался так называемым «красным телефоном», чтобы предупредить Путина о возможных последствиях хакерских атак на американскую избирательную систему.