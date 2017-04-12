ФБР с лета следило за одним из советников избирательного штаба Трампа – The Washington Post

ФБР еще летом 2016 г. получило секретное разрешение суда следить за контактами Картера Пейджа, советника избирательного штаба Дональда Трампа. Как говорят источники The Washington Post, спецслужбе и минюсту США тогда удалось убедить судью Суда по надзору за иностранными разведками, что есть основания подозревать, что Пейдж действует как агент иностранной державы, а именно России, и что он осознанно действовал в интересах российской разведки. Сейчас ФБР и профильные комитеты палат конгресса проверяют возможную связь людей из команды Трампа с Россией в связи с возможными попытками Москвы вмешаться в президентские выборы в США, а Трамп утверждает, что его самого и его людей американские спецслужбы прослушивали по указанию его предшественника Барака Обамы.

Пейдж ни в чем противозаконном до сих пор не обвинялся, сам он отрицал какие-либо нарушения в связи с проведением предвыборной кампании Трампа или в связи с контактами с Россией. Слежку за собой со стороны правительства США он назвал несправедливой и политически мотивированной и добавил, что ему нечего скрывать. Расследование ФБР в отношении возможных попыток вмешательства России в выборы началось в июле 2016 г., говорят источники газеты, большинство подобных расследований не доходят до выдвижения конкретных обвинений.

Пейдж ранее работал в Москве как инвестиционный банкир в Merrill Lynch, сам он говорил, что инвестировал в «Газпром», но затем продал эту инвестицию. В марте 2016 г. Трамп называл его советником своего штаба по международной политике. Представитель штаба Хоуп Хикс позднее уточняла, что Пейдж работал на штаб неформально. Бывший советник штаба Трампа сказал, что Пейдж писал для штаба меморандумы по политике, несколько раз просил встречи с Трампом лично, но ни разу этого не добился. Один раз общую встречу внешнеполитических советников штаба посетил ближайший соратник Трампа Джефф Сешнс.

В документах, представленных суду, было указано, что в 2013 г. в Нью-Йорке Пейдж контактировал с оперативником российской разведки, это выяснил минюст США, расследуя деятельность трех российских агентов. Также в документах было сказано, что у Пейджа были и другие контакты с российскими агентами, о которых не сообщалось публично. В прошлом году участие Пейджа в избирательной кампании Трампа вызвало тревогу, поскольку он много хвалил президента Владимира Путина и критиковал антироссийские санкции. В июле Пейдж ездил в Москву, где резко раскритиковал политику Вашингтона в отношении России. Тогда же он встретился с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, что следует из досье, которое на Трампа собрал бывший сотрудник британской разведки «Ми-6» Кристофер Стил. Пейдж заявил, что досье содержит фальшивые утверждения, что он никогда в жизни не видел Сечина и готов дать показания в конгрессе, чтобы обелить свое имя. Также такую встречу отрицал в интервью Politico представитель «Роснефти». В сентябре Пейдж заявлял, что недолго беседовал с вице-премьером Аркадием Дворковичем во время июльской поездки в Москву.