Путин и Трамп могут встретиться в конце мая в Европе – «Коммерсантъ»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в конце мая в одном из государств Европы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах двух стран. До сих пор в качестве одной из возможных площадок встречи назывался саммит G20 в Гамбурге, который должен состояться в июле.

Сейчас стороны рассматривают вариант, при котором Трамп, будучи на саммите НАТО в Брюсселе и G7 в итальянской Таормине с 25 по 27 мая, сможет «отскочить» в одну из третьих стран, куда прилетит и Путин. По информации издания, этот вариант начал рассматриваться еще в феврале, а после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона 12 апреля стал прорабатываться детально. Источники WSJ В Белом доме в начале марта отрицали подготовку встречи Трампа с Путиным.

Контакты кремлевской администрации и Белого дома по подготовке встречи «ни разу не прерывались», даже после ударов Пентагона по сирийской авиабазе Шайрат, отмечает собеседник издания. «Большая работа была проделана по линии помощника президента России Юрия Ушакова и ряда высокопоставленных дипломатов»,— уточняет он.

Первая личная встреча Путина и Трампа должна дать сигнал аппаратам о переходе от слов к реальному поиску точек соприкосновения в политике двух стран, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также отмечает, что российско-американские отношения были персонифицированными при всех администрациях в Белом доме. «Поворотные моменты в отношениях России и США со времен холодной войны были связаны с лидерами двух стран, которые не раз демонстрировали способность остановить конфронтацию. При Дональде Трампе, для которого особенно много значит личная дипломатия, значение подобных саммитов может возрасти еще больше»,— считает эксперт.