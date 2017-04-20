В МИДе не исключают возможности встречи Путина и Трампа в июле на G20

Работа над организацией встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается, заявил в интервью «Коммерсанту» замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он не исключил, что встреча все еще может состояться в июле на саммите G20 в Гамбурге. «Все варианты возможны. По большому счету это вопрос совпадения, состыковки графиков лидеров. А также выхода на совместное видение того, чем такой контакт должен увенчаться», – пояснил Рябков. Еще до обострения в Сирии такую возможность не исключал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Замминистра подчеркнул, что Россия подтверждает готовность к организации такой встречи. К этому же готова двигаться и администрация США, что показала встреча с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Москве, пояснил дипломат. В Москве понимают, что «без контакта на высшем уровне сложно отформатировать повестку дня и направления работы», отметил Рябков. При этом он уточнил, что для успеха встречи «ее нужно хорошо подготовить, чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся».