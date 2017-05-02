Трамп созвонится с Путиным сегодня – Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен побеседовать по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника американского Белого Дома. По его информации, разговор состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. Главной темой разговора президентов станет Сирия, отмечает собеседник агентства.

По итогам визита в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона 12 апреля, Associated Press сообщало, что глава американской дипломатии передал Путину основные принципы плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в Сирии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это опровергал.

Американские бомбардировки сирийской авиабазы серьезно ухудшили отношения Москвы и Вашингтона. Трамп признавал, что США и Россия «совсем не ладят», но выражал надежду, что в итоге в отношениях двух стран все будет хорошо.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что встреча Путина и Трампа может состояться в период с 25 по 27 мая в одной из стран Европы, куда президент США сможет «отскочить» между саммитом НАТО в Брюсселе и G7 – в итальянской Таормине. Ранее речь шла о возможной встрече на полях саммита G20 в Гамбурге, который должен состояться в июле.