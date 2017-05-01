МИД: Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону предстоящую встречу по Сирии

Российский МИД сообщил о телефонном разговоре руководителя ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Беседа состоялась 1 мая по инцициативе американской стороны.

«Рассматривались некоторые вопросы двусторонней сферы отношений. Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа «на полях» министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая. Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии», - сообщает пресс-служба министерства.