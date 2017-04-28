Тиллерсон: в ходе визита в Москву не удалось ничего решить

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе его визита в Москву 11-12 апреля сторонам не удалось ни о чем договориться. В ходе визита Тиллерсон провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Мы ничего не решили на этой встрече», — сказал Тиллерсон радиостанции NPR. По его словам, в тот момент отношения между Россией и США были хуже, чем во времена холодной войны. По мнению госсекретаря, Россия должна решить, хочет ли она играть «положительную роль в глобальном мировом порядке или разрушительную».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что общение Тиллерсона с Путиным было «достаточно конструктивным», хотя говорить о каком-либо сдвиге в российско-американских отношениях после визита госсекретаря США в Москву рано.