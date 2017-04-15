Горбачев увидел признаки холодной войны

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев считает, что мир стоит на пороге новой холодной воны. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild. «Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо», — сказал Горбачев.

Он обратил внимание на участившиеся конфликты между крупными государствами и отметил, что раньше войска НАТО и России находились далеко друг от друга, а теперь они «стоят нос к носу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения в настоящее время хуже, чем в период холодной войны. «Новая холодная война? Возможно, даже хуже», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не оказались ли США и Россия в состоянии холодной войны.