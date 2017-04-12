Путин констатировал деградацию отношений с США при Трампе

Уровень доверия с Вашингтоном при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а скорее всего, деградировал, заявил президент России Владимир Путин. Как передает «РИА Новости», это он сказал в интервью телеканалу «Мир». Ранее представители руководства России не раз отмечали, что при администрации Барака Обамы двусторонние отношения достигли минимума. В частности, в ноябре 2016 г. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что они достигли дна и дальше портиться уже не могут. В ходе предвыборной кампании и после избрания Трамп одобрительно отзывался о Путине и говорил о намерении наладить отношения с Россией.

Также Путин констатировал, что не видит изменений в блоке НАТО, который создавался в условиях холодной войны. Сейчас уже нет никакого разделения по идеологическому признаку между государствами, в том числе и в Европе, отметил президент. «Но вот эти родимые пятна холодной войны, они на НАТО очень заметны. Эта организация продолжает жить в парадигме блокового противостояния», - цитирует его ТАСС. По оценке Путина, альянс остается очень идеологизированным, «несмотря на различные заявления», что он должен трансформироваться в современных условиях. «Мы много слышали таких заявлений, но все-таки реальной трансформации мы не видим», - отметил он.