Международные отношения

Белый дом обвинил Москву в попытках прикрыть Асада

В доказательство этих обвинений администрация Трампа обнародовала доклад с разведданными по Сирии
  • Наталья Райбман,
  • Людмила Климентьева
  • / Ведомости
По мнению Вашингтона, химическое оружие использовали силы Асада, а Россия пытается его прикрыть
По мнению Вашингтона, химическое оружие использовали силы Асада, а Россия пытается его прикрыть
Carolyn Kaster / AP

Администрация Дональда Трампа обвинила Россию в попытках защитить правительство Сирии от обвинений в использовании химического оружия с помощью противоречивых заявлений, вводящих в заблуждение. Как сообщает Reuters, это на брифинге заявили высокопоставленные чиновники Белого дома, которые общались с журналистами на условиях анонимности. Также Белый дом обнародовал четырехстраничный доклад Совета национальной безопасности США, содержащий в том числе рассекреченные разведданные о событиях 4 апреля под Хан-Шейхуном. Из документа следует, что, по мнению Вашингтона, химическое оружие использовали силы Асада, а Россия пытается его прикрыть. В докладе в том числе анализируется утверждение Москвы о том, что отравляющее вещество использовали повстанцы, и делается вывод, что Москва и Дамаск своими заявлениями пытались запутать мировую общественность.

Президент Владимир Путин во вторник заявил, что химический инцидент в Сирии напомнил ему 2003 год, когда под надуманным предлогом незаконного хранения химоружия коалиция во главе с США вторглась в Ирак
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«Очевидно, что россияне пытаются покрывать то, что произошло», - цитирует Reuters слова одного из чиновников Белого дома. При этом ни на брифинге, ни в докладе не было сделано утверждений, что Россия знала о готовящейся химатаке заранее. В понедельник такое утверждение агентству АР сделал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности, он рассказывал о присутствии российского разведывательного беспилотника рядом с больницей, куда доставили пострадавших в химатаке, незадолго до удара по этой больнице. Доказательств этой версии он не привел.

Путин: в Сирии готовят провокации с химическим оружием

По данным американской разведки, сирийские самолеты Су-22 были в окрестностях Хан-Шейхуна за 20 минут до ударов и покинули эту территорию вскоре после. «Персонал, исторически связанный с сирийской программой по производству химоружия, находился на авиабазе "Шайрат" в конце марта, где проводил подготовку к грядущей атаке на севере Сирии, а также он присутствовал на авиабазе в день атаки», - говорится в докладе. В Вашингтоне считают, что самолеты, применившие химоружие в Идлибе, вылетали с базы «Шайрат», впоследствии ВВС США нанесли по ней авиаудары. Также в докладе упоминается бомбежка больницы, куда были доставлены пострадавшие в результате использования химоружия.

Москва утверждала, что 4 апреля сирийские самолеты нанесли удар по складам боеприпасов террористов на восточной окраине Хан-Шейхуна, напоминают авторы доклада. В тот же день сирийский военный источник заявил российским государственным СМИ, что в этот день правительственные ВВС не наносили ударов в Хан-Шейхуне. Видео из открытых источников показывает, что удар пришелся не по зданию с вооружениями, а по улице в жилом квартале на севере Хан-Шейхуна, данные видеосъемки подтверждает съемка с коммерческого спутника, говорится в докладе. Сирийская оппозиция не в состоянии сфабриковать все видеозаписи, опровергающие утверждения Москвы, убеждены в США, это потребовало бы слишком хорошо организованной массированной кампании в СМИ и обмана правозащитников и наблюдателей.

Авиабаза в Сирии после атаки США
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Москва ранее заявляла, что причастность Асада к химической атаке под Хан-Шейхуном никак не доказана. 11 апреля президент Владимир Путин назвал случившееся провокацией и заявил, что имеет информацию о подготовке новых подобных провокаций, цель которых - обвинить власти Сирии в использовании химического оружия. Происходящее вокруг Сирии напоминает ему события 2003 г., когда США вторглись в Ирак под предлогом наличия у режима Саддама Хусейна химического оружия. «Скучно, девочки», - приблизительно процитировал президент Остапа Бендера. Затем в интервью телекомпании «Мир», которое выйдет в эфир 12 апреля, Путин заявил, что нет доказательств применения сирийскими войсками химического оружия, зато есть очевидное нарушение международного права - удар США по Сирии. При этом союзники США по НАТО «кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит».

Президент США Дональд Трамп осудил Россию за поддержку Асада, которого он в интервью Fox Business назвал животным за удар по мирному населению, но также заявил, что у США нет планов проводить наземную операцию в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге об изоляции России. «В данном случае не вызывает сомнения тот факт, что Россия изолирована. Она присоединилась к Северной Корее, Сирии и Ирану. Это не та группа стран, с которой вы захотите иметь дело. За исключением России все они являются несостоявшимися государствами», - отметил он. Он уточнил, что Белый дом по-прежнему готов к стратегическому сотрудничеству с Россией по вопросам борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), но при этом будет «отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда договориться не удается». Вашингтон ожидает, что Россия будет следовать взятым на себя обязательствам по Сирии, Украине и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также США следуют курсу на нераспространение химоружия и ликвидацию его в Сирии.

США атаковали сирийскую военную базу

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Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат" в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
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Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams
Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
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«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
Carlos Barria / Reuters
«Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», - цитирует Reuters телеобращение президента США Дональда Трампа к американской нации
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Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
U.S. Department of Defense / AP
Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения. На фото: военная база сирийских правительственных сил "Аш-Шайрат"
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Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
Abdussamed Dagul/Anadolu Agency/Getty Images
Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
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В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
Cem Genco/Anadolu Agency/Getty Images
В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада
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