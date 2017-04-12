Белый дом обвинил Москву в попытках прикрыть Асада

Администрация Дональда Трампа обвинила Россию в попытках защитить правительство Сирии от обвинений в использовании химического оружия с помощью противоречивых заявлений, вводящих в заблуждение. Как сообщает Reuters, это на брифинге заявили высокопоставленные чиновники Белого дома, которые общались с журналистами на условиях анонимности. Также Белый дом обнародовал четырехстраничный доклад Совета национальной безопасности США, содержащий в том числе рассекреченные разведданные о событиях 4 апреля под Хан-Шейхуном. Из документа следует, что, по мнению Вашингтона, химическое оружие использовали силы Асада, а Россия пытается его прикрыть. В докладе в том числе анализируется утверждение Москвы о том, что отравляющее вещество использовали повстанцы, и делается вывод, что Москва и Дамаск своими заявлениями пытались запутать мировую общественность.

«Очевидно, что россияне пытаются покрывать то, что произошло», - цитирует Reuters слова одного из чиновников Белого дома. При этом ни на брифинге, ни в докладе не было сделано утверждений, что Россия знала о готовящейся химатаке заранее. В понедельник такое утверждение агентству АР сделал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности, он рассказывал о присутствии российского разведывательного беспилотника рядом с больницей, куда доставили пострадавших в химатаке, незадолго до удара по этой больнице. Доказательств этой версии он не привел.

По данным американской разведки, сирийские самолеты Су-22 были в окрестностях Хан-Шейхуна за 20 минут до ударов и покинули эту территорию вскоре после. «Персонал, исторически связанный с сирийской программой по производству химоружия, находился на авиабазе "Шайрат" в конце марта, где проводил подготовку к грядущей атаке на севере Сирии, а также он присутствовал на авиабазе в день атаки», - говорится в докладе. В Вашингтоне считают, что самолеты, применившие химоружие в Идлибе, вылетали с базы «Шайрат», впоследствии ВВС США нанесли по ней авиаудары. Также в докладе упоминается бомбежка больницы, куда были доставлены пострадавшие в результате использования химоружия.

Москва утверждала, что 4 апреля сирийские самолеты нанесли удар по складам боеприпасов террористов на восточной окраине Хан-Шейхуна, напоминают авторы доклада. В тот же день сирийский военный источник заявил российским государственным СМИ, что в этот день правительственные ВВС не наносили ударов в Хан-Шейхуне. Видео из открытых источников показывает, что удар пришелся не по зданию с вооружениями, а по улице в жилом квартале на севере Хан-Шейхуна, данные видеосъемки подтверждает съемка с коммерческого спутника, говорится в докладе. Сирийская оппозиция не в состоянии сфабриковать все видеозаписи, опровергающие утверждения Москвы, убеждены в США, это потребовало бы слишком хорошо организованной массированной кампании в СМИ и обмана правозащитников и наблюдателей.

Москва ранее заявляла, что причастность Асада к химической атаке под Хан-Шейхуном никак не доказана. 11 апреля президент Владимир Путин назвал случившееся провокацией и заявил, что имеет информацию о подготовке новых подобных провокаций, цель которых - обвинить власти Сирии в использовании химического оружия. Происходящее вокруг Сирии напоминает ему события 2003 г., когда США вторглись в Ирак под предлогом наличия у режима Саддама Хусейна химического оружия. «Скучно, девочки», - приблизительно процитировал президент Остапа Бендера. Затем в интервью телекомпании «Мир», которое выйдет в эфир 12 апреля, Путин заявил, что нет доказательств применения сирийскими войсками химического оружия, зато есть очевидное нарушение международного права - удар США по Сирии. При этом союзники США по НАТО «кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит».

Президент США Дональд Трамп осудил Россию за поддержку Асада, которого он в интервью Fox Business назвал животным за удар по мирному населению, но также заявил, что у США нет планов проводить наземную операцию в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил на брифинге об изоляции России. «В данном случае не вызывает сомнения тот факт, что Россия изолирована. Она присоединилась к Северной Корее, Сирии и Ирану. Это не та группа стран, с которой вы захотите иметь дело. За исключением России все они являются несостоявшимися государствами», - отметил он. Он уточнил, что Белый дом по-прежнему готов к стратегическому сотрудничеству с Россией по вопросам борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), но при этом будет «отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда договориться не удается». Вашингтон ожидает, что Россия будет следовать взятым на себя обязательствам по Сирии, Украине и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также США следуют курсу на нераспространение химоружия и ликвидацию его в Сирии.

США атаковали сирийскую военную базу