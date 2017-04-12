Госсекретарь США приехал в Москву с ультиматумом

Президент Владимир Путин во вторник заявил, что химический инцидент в Сирии напомнил ему 2003 год, когда под надуманным предлогом незаконного хранения химоружия коалиция во главе с США вторглась в Ирак

Министры иностранных дел «группы семи» на встрече в Италии в понедельник не поддержали предложение США и Великобритании о новых санкциях против России за поддержку президента Сирии Башара Асада, решив дождаться «неопровержимых доказательств» химической атаки сирийских ВВС на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун 4 апреля, сообщила британская The Independent. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию выбрать, с кем она – с США и их союзниками или с Асадом, Ираном и «Хезболлой», и напомнил, что Москва гарантировала уничтожение сирийского химоружия. Из Италии Тиллерсон отправился в Москву, где в среду должны пройти его переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Президент Владимир Путин во вторник заявил, что химический инцидент в Сирии напомнил ему 2003 год, когда под надуманным предлогом незаконного хранения химоружия коалиция во главе с США вторглась в Ирак. Он также сообщил, что Россия располагает информацией о готовящихся сирийскими боевиками провокациях с использованием химоружия, в том числе на юге Дамаска, и напомнил, что Москва требует полноценного расследования инцидента 4 апреля. Главы МИД G7 тоже высказались за такое расследование силами Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Замначальника российского Генштаба Сергей Рудской заявил во вторник, что эксперты ОЗХО в рамках соглашения 2013 г. подтвердили уничтожение 10 из 12 сирийских объектов по производству и хранению химоружия, а два объекта ныне находятся на территории, подконтрольной оппозиции. Он также напомнил, что образцы кустарного химического оружия сирийской оппозиции переданы Россией в ОЗХО, и сообщил о перемещении оппозиционерами такого оружия в четыре района, где возможны провокации.

О прорыве по итогам визита Тиллерсона говорить смешно, а резкий тон его заявления в Италии способен запрограммировать конфликт, ведь российское руководство в ответ на ультимативные требования проявляет готовность к эскалации, сказал редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Говорить о какой-то стратегии администрации США в отношении России в сирийском вопросе нельзя, разные ее представители гнут свою линию, а общие цели не ясны, полагает Майкл Кофман из вашингтонского Института Кеннана.