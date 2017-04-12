Белый дом: Россия становится на путь изоляции

Российские власти выбирают курс, направленный на изоляцию страны, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе регулярного брифинга. Отвечая на вопрос о том, изменилось ли отношение президента Дональда Трампа к российскому коллеге Владимиру Путину, которого он хвалил в ходе своей предвыборной кампании, Спайсер заметил, что речь с самого начала шла о намерении Вашингтона заключить с Москвой сделку, соответствующую интересам США. Если бы это удалось, было бы хорошо, если нет, значит, нет.

«В данном случае не вызывает сомнения тот факт, что Россия изолирована. Она присоединилась к Северной Корее, Сирии и Ирану. Это не та группа стран, с которой вы захотите иметь дело. За исключением России все они являются несостоявшимися государствами», - пояснил Спайсер. Он уточнил, что Белый дом по-прежнему готов к стратегическому сотрудничеству с Россией по вопросам борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), но при этом будет «отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда договориться не удается».

Вашингтон ожидает, что Росия будет следовать взятым на себя обязательствам по Сирии, Украине и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Также США следуют курсу на нераспространение химоружия и ликвидацию его в Сирии.

Эти заявления рассматриваются в контексте начавшегося визита в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона, который незадолго до этого предложил России определиться с тем, на чьей она стороне: США или Асада. Спайсер отметил, что президент Трамп сформулировал Тиллерсону ключевые установки США относительно России. Исходит ли этот ультиматум от Трампа, представитель Белого дома не уточнил.