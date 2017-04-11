Путин: в Сирии готовят провокации с химическим оружием

Ситуация напоминает события 2003 года в Ираке, которые привели к разрушению страны, считает президент
Ситуация напомнила президенту события 2003 года в Ираке
Ситуация напомнила президенту события 2003 года в Ираке
Goran Tomasevic / Reuters

Президент Владимир Путин заявил о том, что в Сирии готовятся новые провокации. Их цель - обвинить власти Сирии в якобы использовании химического оружия. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти», - сказал Путин.

Сегодня в Москву прибывает присутствовавший на встрече министров G7 госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Министры G7 не согласовали новые санкции против России
Международное сообщество подождет «неопровержимых доказательств» обстоятельств химической атаки

Российские власти будут требовать официального расследования происшедшего ЧП с применением химического оружия в Сирии. «Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения», - передает его слова ТАСС.

Российский президент считает, что сложившаяся в Сирии ситуация похожа на события 2003 г., когда США начали кампанию в Ираке, передает «РИА Новости». «Мне это сильно напоминает события 2003 г., когда представители США в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене, ни больше, ни меньше», — заявил Путин, отметив, что сейчас происходит то же самое.

«И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали», — подчеркнул Путин.

Одна из причин зарождения «Исламского государства»

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2015 г. в интервью CNN заявил, что вторжение в Ирак вооруженных сил США и их союзников в 2003 г. стало одной из основных причин зарождения «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «Я думаю, что в этом есть часть правды. Конечно, вы не можете сказать, что те, кто сместил президента Ирака Саддама Хусейна в 2003 г., не несут ответственности за ситуацию в 2015 г.», - так он ответил на вопрос о том, было ли вторжение в Ирак «основной причиной» появления на свет ИГИЛ. «Я извиняюсь за наши ошибки в понимании того, что произойдет после того, как мы сменим режим», - заявлял тогда Блэр.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сегодня заявил, что в Сирии расположены два объекта по производству и хранению химического оружия. По его словам, эти объекты находятся на территории, подконтрольной оппозиции. На подконтрольной властям Сирии территории объектов с химическим оружием нет. «Из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химического оружия, экспертами Организации по запрещению химического оружия подтверждено уничтожение 10. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия», - пояснил он.

Рудской заявил, что боевики готовят провокацию в отношении сирийских властей. Они завозят в районы Хан Шейхуна, аэродрома Джира, в Восточную Гуту и западнее Алеппо отравляющие вещества.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон частично от имени США возложил ответственность на Россию за применение химического оружия якобы правительственными войсками Сирии в провинции Идлиб. Об этом американский чиновник заявил в итальянском городе Лукка по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G7.

«Наличие запасов и постоянное использование химического оружия показывают, что Россия не выполнила свои обязательства 2013 г. по химическому разоружению Сирии. Нельзя сказать, результат ли это несерьезного подхода России или ее некомпетентности, но погибшим в итоге до этого нет дела. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось вновь», - заявил Тиллерсон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон впервые с момента назначения приедет в Москву
Госсекретарь США прибывает в Москву с непредсказуемым визитом
От Рекса Тиллерсона ждут рассказа о приоритетах Белого дома

«Мы хотим создать стабильное и безопасное будущее для Сирии. Россия может быть частью этого будущего и сыграть важную роль, или Россия может продолжать союзнические отношения с людьми, которые, по нашему убеждению, вредят ее долгосрочным интересам», - говорил он. По его словам, для американских властей не существует приоритета борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка) перед политической организацией Сирии. Он в очередной раз повторил, что у политического режима Асада нет будущего.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран G7 не согласовали расширение санкций в отношении России, но пришли к выводу, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

Накануне, 10 апреля, стало известно, что секретариат ООН не будет оценивать правомочность нанесения авиаударов вооруженными силами США 7 апреля по сирийскому аэродрому. Удары совершались без одобрения Совета безопасности ООН. «Мы не будем углубляться в вопрос о том, правомочно это или нет», - заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Авиабаза в Сирии после атаки США

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Комментарии  ()
BRAT.Е
17:12 11.04.2017
Правильно говорит . И не только в Сирии но и в Европе по типу Токио . Европейцы сказали Тиллерсону что не готовы быть похожими на пуделька Бориса Джонсона , они уже на пол пути к атаке зарином . Сегодня ВВП скажет Тиллерсону что не готов обменять Асада на пустышку - и все . Газовая атака вопрос времени .
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