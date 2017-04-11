Путин: в Сирии готовят провокации с химическим оружием

Президент Владимир Путин заявил о том, что в Сирии готовятся новые провокации. Их цель - обвинить власти Сирии в якобы использовании химического оружия. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти», - сказал Путин.

Российские власти будут требовать официального расследования происшедшего ЧП с применением химического оружия в Сирии. «Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения», - передает его слова ТАСС.

Российский президент считает, что сложившаяся в Сирии ситуация похожа на события 2003 г., когда США начали кампанию в Ираке, передает «РИА Новости». «Мне это сильно напоминает события 2003 г., когда представители США в Совете безопасности (ООН) показывали, якобы, химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ на международной сцене, ни больше, ни меньше», — заявил Путин, отметив, что сейчас происходит то же самое.

«И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали», — подчеркнул Путин.

Одна из причин зарождения «Исламского государства» Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2015 г. в интервью CNN заявил, что вторжение в Ирак вооруженных сил США и их союзников в 2003 г. стало одной из основных причин зарождения «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «Я думаю, что в этом есть часть правды. Конечно, вы не можете сказать, что те, кто сместил президента Ирака Саддама Хусейна в 2003 г., не несут ответственности за ситуацию в 2015 г.», - так он ответил на вопрос о том, было ли вторжение в Ирак «основной причиной» появления на свет ИГИЛ. «Я извиняюсь за наши ошибки в понимании того, что произойдет после того, как мы сменим режим», - заявлял тогда Блэр.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сегодня заявил, что в Сирии расположены два объекта по производству и хранению химического оружия. По его словам, эти объекты находятся на территории, подконтрольной оппозиции. На подконтрольной властям Сирии территории объектов с химическим оружием нет. «Из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химического оружия, экспертами Организации по запрещению химического оружия подтверждено уничтожение 10. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия», - пояснил он.

Рудской заявил, что боевики готовят провокацию в отношении сирийских властей. Они завозят в районы Хан Шейхуна, аэродрома Джира, в Восточную Гуту и западнее Алеппо отравляющие вещества.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон частично от имени США возложил ответственность на Россию за применение химического оружия якобы правительственными войсками Сирии в провинции Идлиб. Об этом американский чиновник заявил в итальянском городе Лукка по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G7.

«Наличие запасов и постоянное использование химического оружия показывают, что Россия не выполнила свои обязательства 2013 г. по химическому разоружению Сирии. Нельзя сказать, результат ли это несерьезного подхода России или ее некомпетентности, но погибшим в итоге до этого нет дела. Мы не можем допустить, чтобы такое повторилось вновь», - заявил Тиллерсон.

«Мы хотим создать стабильное и безопасное будущее для Сирии. Россия может быть частью этого будущего и сыграть важную роль, или Россия может продолжать союзнические отношения с людьми, которые, по нашему убеждению, вредят ее долгосрочным интересам», - говорил он. По его словам, для американских властей не существует приоритета борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка) перед политической организацией Сирии. Он в очередной раз повторил, что у политического режима Асада нет будущего.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран G7 не согласовали расширение санкций в отношении России, но пришли к выводу, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом.

Накануне, 10 апреля, стало известно, что секретариат ООН не будет оценивать правомочность нанесения авиаударов вооруженными силами США 7 апреля по сирийскому аэродрому. Удары совершались без одобрения Совета безопасности ООН. «Мы не будем углубляться в вопрос о том, правомочно это или нет», - заявил официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Авиабаза в Сирии после атаки США