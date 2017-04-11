Министры G7 не согласовали новые санкции против России

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не согласовали расширение санкций против России, но сошлись во мнении, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро. По информации BBC, обсуждавшиеся санкции нацелены на «высокопоставленных военных».

Как пишет британская The Independent, европейские партнеры не поддержали предложение США и Великобритании о введении новых санкций. «Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, продвигавший ужесточение мер против Москвы, не смог получить твердую поддержку от Германии, Италии и Евросоюза в целом», – сообщила газета.

По ее информации, страны ЕС и Канада настаивают на полном расследовании химической атаки 4 апреля, в том числе на месте, в городе Хан-Шейхуне, до принятия каких-либо дополнительных мер. Однако новые санкции остаются на повестке дня, просто их принятие будет увязано с «неопровержимыми доказательствами» химической атаки. В ходе переговоров достигнут «политический успех», заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Сегодня в Москву прибывает присутствовавший на встрече министров G7 госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В его расписании – встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, встреча с президентом Владимиром Путиным может состояться 13 апреля, но пока не подтверждена.

Ситуация в Сирии обострилась после нанесения США ракетного удара по аэродрому «Шайрат», с которого, по заявлениям американских официальных лиц, был произведен авианалет на Хан-Шейхун с использованием химического оружия, что повлекло за собой многочисленные жертвы. Дамаск отрицает применение химического оружия, по версии Минобороны России, сирийские ВВС разбомбили склад самодельного химического оружия одной из группировок. МИД России настаивает на расследовании инцидента.