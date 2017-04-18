Песков отрицает, что Тиллерсон передал Путину план Трампа по Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал Владимиру Путину основные принципы плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в Сирии, не соответствует действительности.

Ранее об этом сообщило Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. По данным агентства, Тиллерсон попросил российскую сторону рассмотреть этот план и обозначить свои интересы.

AP написало, что план администрации Трампа содержит четыре этапа: уничтожение (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство», стабилизация страны под руководством временного правительства, переходный период с отказом Башара Асада от власти и, наконец, окончательное урегулирование - с сохранением базы в Тартусе за Россией. США не настаивают на физическом устранении Асада, но не исключают его, возможный вариант - отъезд нынешнего президента Сирии в Россию или Иран пишет AP.