Тиллерсон согласился с Лавровым по поводу ненужности новых ударов США по Сирии

Москва и Вашингтон сошлись во мнении, что повторения удара США по Сирии быть не должно. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, это обсуждалось во время визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Мы вчера очень подробно говорили об этом с госсекретарем США, пришли к общему мнению, что подобное не должно повториться», - сказал Лавров перед началом переговоров со своим сирийским коллегой Валидом Мупллемом в Москве.

Министр подчеркнул, что ракетный удар США по аэродрому «Шайрат» сыграл «крайне провокационную роль».

Лавров добавил, что Тиллерсон подтвердил на переговорах в Москве подход США в пользу политического процесса в Сирии, и это, по мнению российского министра, «вселяет определенную надежду».