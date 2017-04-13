Песков: Беседа с Тиллерсоном была конструктивной, но сдвига в отношениях еще не было

Говорить о каком-либо сдвиге в российско-американских отношениях после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона рано, хотя его общение с президентом Путиным было «достаточно конструктивным». Как передает «Интерфакс», это 13 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, никаких предложений на встрече с Тиллерсоном Путин не выдвигал, он анализировал нынешнее состояние двусторонних отношений. «Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся, т. е., грубо говоря, президент дал анализ и свое видение предтечи тому кризису, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается, – сказал Песков. – Этот анализ представляется чрезвычайно важным. Надеемся, что, безусловно, этот анализ станет известен президенту США». Он уточнил, что это даст Вашингтону понять, что именно, с точки зрения Москвы, в предыдущие несколько лет привело отношения двух стран в «такой двусторонний тупик».

Сирия на встрече обсуждалась «весьма обстоятельно», Украина – только «пунктирно», добавил чиновник. Конструктивным, по его словам, можно назвать тот факт, что «можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов».

Возможность личной встречи двух президентов 12 апреля не обсуждалась, сказал также Песков. Фотографии и видео со встречи распространяться не будут. «Никакого освещения медийного не велось», – сказал Песков.