Лавров не ждет скорых результатов от визита Тиллерсона

Результатов визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона стоит ждать не скоро, заявил на следующий день после переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров. По крайней мере, стороны «договорились установить диалог по ряду важных вопросов», отметил он. Как передает «Интерфакс», он рассказал, что после итоговой совместной пресс-конференции он и госсекретарь неформально обсудили, какие возникают возможности для сближения позиций двух стран.

По словам министра, разговор шел «об инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией (США) в двусторонних отношениях, а также о механизмах по вопросам выполнения существующих договоров в военно-политической сфере, механизмах, которые призваны сближать, лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего в отношении сирийского урегулирования». «Договоренности такие достигнуты, сейчас мы, наверное, уже приступим к практическому формированию диалоговых механизмов, что само по себе немаловажно», – отметил он. По его прогнозу, нормализация отношений будет небыстрой. Лавров считает, что «всегда лучше разговаривать, чем выступать по микрофону и рассказывать друг другу, что мы думаем, не глядя в глаза».

По словам главы МИДа, в среду Тиллерсону напомнили, что удары США по Сирии не способствуют борьбе международного сообщества с терроризмом. Также он заверил, что Россия не станет поддерживать западный проект резолюции в СБ ООН с осуждением Дамаска в связи с химическим инцидентом в Идлибе. «Попытки под шумок, без всяких инспекций принять резолюцию СБ ООН с голословным осуждением правительства, конечно, мы эти попытки поддержать не можем и не будем их поддерживать», – цитирует его «Интерфакс».

Запад не хочет признавать факт формирования полицентричного мира, пытаясь навязать странам свой взгляд на происходящее в мире, констатировал Лавров на совещании руководителей представительств МИД в субъектах Федерации. «В целом на мировой арене нагнетается конфронтация, конкуренция не только нормальная, естественная в сфере политики и экономики, но и конкуренция, которая внедряется в ценностную сферу через попытки наших западных партнеров всем навязать исключительно свой взгляд на происходящее», – сказал он. «В этом отражаются попытки западных государств сохранить ведущие позиции в мире, к которым они привыкли на протяжении многих столетий. И сегодня им очень трудно приходится признавать, что мир меняется, идет объективный процесс формирования полицентричного мироустройства, что очень болезненно для тех, кто привык единолично все и за всех решать, – цитирует его ТАСС. – Поэтому для непокорных, так сказать, применяются репрессалии, в том числе и санкции, меры информационного давления, информационных войн и прямое вмешательство в дела суверенных государств на обширном пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, а также на Украине».