Трамп: в отношениях США с Россией всё наладится

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российско-американские отношения нормализуются. Об этом он написал в Twitter. «Все будет хорошо у США и России. В нужное время все встанет на свои места и в отношениях будет царить прочный мир», – считает американский лидер.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп постоянно подчеркивал свое намерение наладить отношения с Россией, однако он признался, что страны «совсем не ладят». «Прямо сейчас мы вообще не ладим с Россией. Наши отношения с Россией находятся сейчас, возможно, на самом низком уровне», – заявлял он по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне госсекретарь США Тиллерсон впервые посетил Москву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом США Владимиром Путиным. По итогом переговоров Лавров рассказал, что стороны договорились создать группу, которая займется «раздражителями», накопившимися «в первую очередь во время администрации Обамы», а Россия, по словам министра, пообещала восстановить действие меморандума об обмене информацией с Пентагоном.