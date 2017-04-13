Трамп признал, что США и Россия сейчас «вообще не ладят»

Президент США Дональд Трамп, который в ходе своей предвыборной кампании постоянно подчеркивал свое намерение «поладить» с Россией, признал, что пока все идет с точностью наоборот. «Прямо сейчас мы вообще не ладим с Россией. Наши отношения с Россией находятся сейчас, возможно, на самом низком уровне», - приводит Reuters заявление Трампа по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве Трамп расценил как успешные.

О том, что уровень доверия между Россией и США не только не улучшился, но скорее ухудшился, говорил и российский президент Владимир Путин.

Россия заблокировала поддержанный США проект резолюции по Сирии в СБ ООН.

Вероятность личной встречи Путина и Трампа администрации глав государств сейчас не комментируют. «Это дело президента (США) и Владимира Путина», - приводит ТАСС заявление высокопоставленного представителя Белого дома в ходе специального брифинга. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что предметное обсуждение встречи пока не ведется. Он напомнил, что лидеры Финляндии и Словении говорили о готовности предоставить свою территорию для такого контакта, но «пока нет в обсуждении конкретных тем».