Лавров назвал переговоры с Тиллерсоном обстоятельными и откровенными

Госсекретарь США заявил о продуктивности встречи и оценил отношения двух стран так же, как и Путин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал переговоры с участием президента России Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона как обстоятельные и откровенные. Встреча длилась около двух часов. Лавров добавил, что стороны обсудили ключевые двусторонние вопросы.

Сегодняшняя встреча стала первой после вступления Тиллерсона в должность. Российский президент не раз проводил переговоры с Тиллерсоном, когда тот возглавлял ExxonMobil и даже наградил его орденом Дружбы.

По словам Лаврова, Путин подтвердил готовность Москвы возобновить действие меморандума с США о предотвращении инцидентов в Сирии, приостановленного после ракетного удара США по сирийской базе. Лавров отметил, что это будет возможно при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС России, а именно борьба с ИГ и «Джабхат ан-Нусрой» (террористические организации, запрещены в РФ)».

Глава российского МИДа сообщил, что стороны договорились на уровне экспертов внешнеполитических ведомств проанализировать состояние двусторонних отношений. «Мы условились выделить специальных представителей от наших министерств - МИДа и Госдепартамента - с тем, чтобы подробно, без каких-либо эмоций и искусственных обострений посмотреть на те раздражители, которые накопились в наших отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации Обамы», - сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Лавров заявил, что Тиллерсон санкциями и ничем другим не угрожал. Госсекретарь США в свою очередь отметил, что, статус санкций США в отношении России не обсуждался.

Тиллерсон по итогам встречи согласился с оценкой отношений российской стороны. Он заявил, что отношения США и России находятся на низшей точке, как и уровень доверия, но две крупные ядерные державы не могут быть в таком положении.

«Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Путиным. Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке», - сказал Тиллерсон (цитата по «Интерфаксу»).

Госсекретарь США накануне переговоров выразил надежду, что перегоры «будут способствовать продвижению двусторонних отношений в положительном направлении», однако дал четко понять, что Москве надо определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу - США и союзников страны или режим президента Сирии Башара Асада, Иран и движение «Хезболла».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» отметила, что не рассматривает как ультиматум призыв Тиллерсона отказаться от поддержки президента Асада. «Мне кажется, что все давно уже поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно. Это будет просто контрпродуктивно», - заявила Захарова.

Кремль назвал требование сдать Асада «абсурдным» и говорил, что встреча с госсекретарем не планировалась. Путин констатировал, что уровень доверия с Вашингтоном при новом президенте Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а, скорее всего, деградировал.

Ранее представители руководства России не раз отмечали, что при администрации Барака Обамы двусторонние отношения достигли минимума. В ходе предвыборной кампании и после избрания Трамп одобрительно отзывался о Путине и говорил о намерении наладить отношения с Россией.