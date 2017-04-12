Тиллерсон надеется на улучшение российско-американских отношений

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется, что его нынешние переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым будут способствовать продвижению двусторонних отношений в положительном направлении. Как передает «Интерфакс», он сказал это журналистам перед началом встречи в Москве. «Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому, откровенному диалогу, для того чтобы мы могли делать все для того, чтобы продвигать наши отношения в положительном направлении», - заявил дипломат. Он отметил важность нынешнего момента, когда стороны пытаются «прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают несмотря на различия в тактических подходах».

«Эта встреча также позволит нам выявить те точки, по которым наши мнения различны, с тем чтобы сгладить противоречия между нами», - добавил руководитель Госдепартамента.

Тогда же Лавров напомнил, что Москва «не раз подтверждала свою готовность к конструктивному равноправному диалогу». «Мы всегда за коллективные действия и не считаем продуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов и мезальянсов», - отметил он. Приезд госсекретаря в Москву он назвал своевременным, поскольку это дает возможность «прояснить перспективы взаимодействия, в первую очередь по созданию широкого антитеррористического фронта».