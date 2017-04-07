Россия приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии

В Министерстве иностранных дел России назвали бездумными действия США, чья авиация нанесла удар по авиабазе в Сирии. «Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности», — говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве отметили, что присутствие военнослужащих США в Сирии без согласия правительства страны является нарушением международного права. «Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения», — считают в МИДе.

Военные США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.

В МИДе считают, что «Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе». «Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами», — заявили в ведомстве.

В министерстве полагают, что «военная акция США – это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа».

В связи с действиями американских властей российская сторона приняла решение приостановить действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США. «Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации», — заключили в ведомстве.