Путин считает удары США по Сирии попыткой отвлечь внимание от ситуации в Ираке

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он назвал причину, по которой США атаковали объекты в Сирии, надуманной.

Как сообщалось, военные США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.

«Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — сказал Песков, подчеркнув, что у сирийских военных нет химического оружия. По мнению Путина, «полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», добавил пресс-секретарь.

В действиях США Путин видит попытку отвлечь внимание международного сообщества от жертв среди мирного населения в Ираке, заявил Песков. «Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям», — подчеркнул пресс-секретарь.