Сирийская оппозиция приветствовала удар США по авиабазе

Сирийские оппозиционные группировки положительно оценили удар американских ВВС по авиабазе в Сирии, передает Associated Press. Представитель коалиционного органа оппозиции майор Джамиль аль-Салех выразил надежду, что удар станет «поворотным пунктом» в войне в Сирии. Другой представитель этого совета Ахамад Рамадан надеется на продолжение ударов.

Как сообщалось, военные США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.

Действия американских военных поддержали Израиль, Великобритания, Австралия. Президент России Владимир Путин осудил удар США по авиабазе. Боливия после произошедшего потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.