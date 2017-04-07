При ракетном ударе США в Сирии погибли пять человек, семь – ранены

В результате ракетного удара США по авиабазе сирийских ВВС погибли пять военнослужащих сирийской армии, ранения получили семь человек, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс.

Военные США выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил Аш-Шайрат в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля. В результате нее как минимум 70 человек погибли и около 500 получили ранения.

Депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин со ссылкой на свои источники сообщил «Интерфаксу», что в результате атаки США российские граждане не пострадали. «Пострадавших среди россиян в результате удара США по авиабазе "Шайрат" нет», - сказал Саблин.