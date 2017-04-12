Режим Асада подходит к концу – Тиллерсон

Власти США считают, что режим президента Сирии Башара Асада подходит к концу. Его уход должен быть организованным. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы действительно поговорили о будущей роли Асада - будь то участие в политическом процессе или же неучастие в политическом процессе. Очевидно, что наша позиция - что режим Асада подходит к концу и они сами в этом виноваты своим поведением», - сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, «Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять реальность».

«Все общины, которые он представляет, и интересы этих общин должны быть представлены за столом переговоров при нахождении политического решения, каким образом это произойдет. Мы понимаем, что это займет определенное время, но результат, мне кажется, не предусматривает роли Асада в государственном управлении Сирией. Международная общественность этого не примет, и мы не примем этого», - добавил госсекретарь.