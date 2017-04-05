США обвинили режим Асада в газовой атаке в Сирии

По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, в химической атаке 4 апреля погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек

США, а также Великобритания, Австралия и другие страны возложили ответственность за вчерашнюю «химическую бомбардировку» на севере Сирии на режим президента страны Башара Асада и призвали Россию и Иран воздействовать на своего союзника.

«США резко осуждают химическую атаку в провинции Идлиб... Совершенно очевидно, что подобное проявление предельной жестокости и варварства - это то, как ведет себя Башар Асад. Те же, что защищают и поддерживают его, включая Россию и Иран, не должны испытывать иллюзий относительно Асада и его намерений. Любая сторона, использующая химическое оружие против собственного народа, показывает фундаментальное неуважение к основополагающим правам человека и должна понести ответственность», - заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Госдепартамент США заявил, что Россия и Иран, по-видимому, неспособны влиять на правительство Сирии. «Вопрос заключается в неспособности или нежелании способствовать тому, чтобы режим соблюдал собственные обязательства», - заявил высокопоставленный американский дипломат. Он сообщил, что Тиллерсон обсудит этот вопрос в Москве «через пару недель».

Президент США Дональд Трамп назвал атаку «позорной и отвратительной», но тут же отметил, что она явилась следствием «слабости и нерешительности» администрации Барака Обамы.

На проходящей в Брюсселе конференции по Сирии представители США, Великобритании и Франции подготовили резолюцию для экстренного заседания Совбеза ООН с резким осуждением химической атаки. Если дело дойдет до голосования, Россия, вероятно, применит свое право вето, пишет CNN.

Атака и версии

По сообщениям западных СМИ, ссылающихся на минздрав сирийской провинции Идлиб, подконтрольной оппозиции, в химической атаке 4 апреля погибли не менее 69, пострадали порядка 100 человек. По свидетельству очевидцев, удар был нанесен с воздуха в районе города Хан-Шейхун, кроме того, симптомы отравления людей указывали на применение нервно-паралитических компонентов типа газа зарин. Только у сирийских властей были возможности и мотивация для авиаудара, пишет The New York Times.

Через несколько часов нападению подвергся госпиталь, в который были доставлены пострадавшие, пишет The Guardian. Характер удара не уточняется, но сообщается, что при взрыве погибли не менее 11 детей.

Сирийские власти «категорически отвергают» свою причастность, заявляя, что оппозиция обвиняет власти в использовании химоружия «всякий раз, как они не выполняют задание своих спонсоров».

Западные СМИ указывают, что химическая атака в Хан-Шейхуне похожа на массовое убийство с применением отравляющих веществ (ОВ) типа зарина в удерживаемом тогда оппозицией Дамаске в 2013 г., когда погибли более 1000 человек. Лидеры западных стран обвинили в этом режим Башара Асада, комиссия ООН установила, что отравляющее вещество поступило с сирийских военных складов и применялось обученными этому людьми. Президент США Барак Обама угрожал нанести ответные авиаудары. В итоге США и Россия при согласии Сирии договорились уничтожить ее арсенал химоружия, что и было сделано к лету 2014 г. «Однако остаются подозрения, что Сирия задекларировала не все свои ОВ», - отмечает сегодняшняя The Guardian.

Российское Минобороны считает, что в жертвах и отравлениях виновата сама оппозиция. Сегодня министерство сообщило со ссылкой на данные своих средств объективного контроля, что 4 апреля «в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н. п. Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами».

По данным Минобороны, именно с этого арсенала снабжались химоружием боевики на территории Ирака, причем достоверно установлен факт использования ими этих химических боеприпасов под Алеппо в конце прошлого года. «Симптомы отравления пострадавших в Хан-Шейхуне на видеокадрах в соцсетях точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо», - отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков.