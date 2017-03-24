Сирийская вооруженная оппозиция перешла в наступление

Проигнорировав встречу в Астане 14–15 марта, сирийская вооруженная оппозиция с начала этой недели предприняла наступление на позиции правительственных сил. Боевики бывшей «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России), к которым затем присоединились и некоторые представленные в Астане группировки, атаковали столицу Сирии Дамаск из пригорода Джабар, где находится контролируемый ими анклав, и начали наступление в районе северного города Хама, заняв несколько городков. В среду поступили сообщения, что боевиками обстрелян даже поселок Хмеймим (рядом с ним расположен аэропорт, где базируются российские военные самолеты), но, по словам человека, близкого к Минобороны России, никакого ущерба полосе и другим объектам российской базы не нанесено. Одновременно американские войска высадили десант в районе плотины Табка на территории, подконтрольной ИГИЛ (запрещена в России), причем представители Пентагона заявили Reuters, что цель десанта – остановить продвижение правительственных войск. При этом продолжается наступление правительственных сил вдоль правого берега Евфрата на позиции ИГИЛ, но до американского десанта им еще относительно далеко.

С военной точки зрения активность боевиков вызвана тем, что лучшие силы правительственных войск заняты против ИГИЛ, говорит человек, близкий к Минобороны. Боевикам противостоят в основном силы ополчения, которые не выдерживают сильных ударов с использованием «шахидмобилей», и им может потребоваться подкрепление.

Вооруженная оппозиция ничего от игнорирования переговоров в Астане не потеряла, убежден руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин: «Форум в Астане никогда и не преподносился как мероприятие, которое должно принести какие-то результаты, это форум в стороне и узконаправленный. Формально это сведение за одним столом сирийских групп, а на самом деле – организаторов в лице России, Ирана и Турции, между которыми есть серьезные расхождения. Главные же игроки нацелены на Женеву». Вооруженная оппозиция новыми захватами укрепляет свои позиции накануне переговоров в Женеве и дает понять, что расслабляться президенту Башару Асаду не стоит, добавляет эксперт: «За исключением Хамы, где столкновения идут фронтально, оппозиция ведет партизанскую борьбу и показывает свою выживаемость, способность и готовность к боевым действиям и ясно дает понять, что боевым действиям конца не видать».