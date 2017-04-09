Чавушоглу призвал Россию прекратить поддерживать Асада

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада. В интервью государственному телевидению он сказал, что Москва должна перестать настаивать на том, чтобы Асад оставался у власти.

Чавушоглу также заявил, что Турция выполняет свои обязательства в области обеспечения прекращения огня в Сирии в соответствии с договоренностями. Россия же, по мнению министра, делает недостаточно для того, чтобы соглашение о перемирии соблюдалось.

Ранее США, а также Великобритания, Австралия и другие страны обвинили режим Асада в газовой атаке в Сирии. После этого американские военные выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс.