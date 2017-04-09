Асад: США не смогли добиться желаемых результатов, атаковав аэродром в Сирии

Президент Сирии Башар Асад в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил, что США не смогли добиться желаемых результатов, атаковав военный аэродром в сирийской провинции Хомс.

«Асад подчеркнул, что США не смогли достичь цели путем атаки, которая была попыткой поднять моральный дух у поддерживаемых Соединенными Штатами террористических группировок после побед, одержанных над ними сирийской армией», — приводит агентство SANA текст заявления канцелярии Асада.

Президент Сирии также заявил, что «народ и армия страны полны решимости подавить терроризм на каждом клочке сирийской территории». Асад поблагодарил Иран «за постоянное содействие сирийцам в борьбе с террористическими организациями, которые поддерживаются некоторыми западными и региональными государствами».

Роухани подчеркнул, что «американская агрессия на сирийской территории является грубым нарушением суверенитета Сирии и всех международных законов и конвенций», и добавил, что «Иран выступает на стороне сирийского государства в борьбе терроризмом».

США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.