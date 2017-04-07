Международные отношения

Кремль: риск столкновения России и США в Сирии увеличился

Путин проведет оперативное совещание Совбеза в связи с ударами США по сирийской авиабазе
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Минобороны России

Риски столкновения России и США в Сирии существенно повышены после удара США по сирийской правительственной авиабазе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что вряд ли можно говорить о каком-то еще повышении рисков («РИА Новости»).

Песков также передал слова Путина о том, что ракетный удар США наносит существенный урон российско-американским отношениям, которые и без того находятся в плачевном состоянии.

Минобороны России назвало низкой эффективность ракетного удара США

«Президент (Владимир) Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», - цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь передал, что Путин проведет в пятницу, 7 апреля, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, главной темой которого станет ситуация в Сирии. Он уточнил, что совещание будет длиться около часа.

США выпустили по авиабазе в Сирии 59 ракет
США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии
Точечная военная операция проводилась во время ужина Дональда Трампа и Си Цзиньпина в резиденции американского президента

Реакцией МИД России на ракетные удары США стал отказ от сотрудничества для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. Таким образом Москва, приостанавливила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

В внешнеполитическом ведомстве заявили, что удар, «очевидно», готовился заранее, а ситуация с пострадавшими от химического оружия была использована в качестве предлога. Российский президент, председатель Госдумы Вячеслав Володин и МИД России назвали действия властей США в Сирии «явным актом агрессии».

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В пятницу, 7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море.

Жертвами стали девять мирных жителей, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информагентство SANA. Минобороны Сирии заявляло о шести погибших военнослужащих. Губернатор провинции Хомс, на территории которой находится база, заявил о пятерых погибших военных и одном мирном жителе. По данным телеканала «Россия 24», ракетным ударом были уничтожены девять самолетов сирийских ВВС, но взлетно-посадочная полоса аэродрома Шайрат не пострадала. Позднее Минобороны России опубликовало съемку с беспилотника, на которой видны следы ударов и целые полосы.

США атаковали сирийскую военную базу
Военные выпустили 59 ракет Tomahawk
Сирия как Балканы

В Вашингтоне объяснили, что обстрел сирийской авиабазы стал ответом на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля. В результате нее как минимум 70 человек погибли и около 500 получили ранения. В произошедшем США обвиняют президента Сирии Башара Асада.

В Пентагоне заверили, что российские силы были предупреждены об ударе заранее. Это, в частности, было сделано, чтобы «свести к минимуму риск для российского и сирийского военного персонала на аэродроме». Представитель Пентагона Эрик Пэхон уточнил «Интерфаксу», что США сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных, добавив, что время и день были выбраны, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания. Пэхон не уточнил точное время, когда российские военные были предупреждены, сделав предположение, что это было за два часа до ударов.

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В Кремле подтвердили, что российская сторона была оповещена заранее по имеющимся каналам.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что военные США поздно оповестили российских коллег. «Такие предупреждения должны делаться как минимум за сутки, при том должны аргументироваться. Ни того, ни другого сделано не было», - заявил Шаманов.

Авиабаза в Сирии после атаки США

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В пятницу, 7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
Михаил Воскресенский / РИА Новости
В пятницу, 7 апреля, военные США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс, приводит CBS данные Пентагона
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Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Удары наносились с двух американских эсминцев USS Ross и USS Porter, находящихся в Средиземном море
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Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет, сообщило в пятницу российское Минобороны
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 крылатых ракет, сообщило в пятницу российское Минобороны
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Все американские ракеты были нацелены на авиабазу «Аш-Шайрат», говорит собеседник FT
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Все американские ракеты были нацелены на авиабазу «Аш-Шайрат», говорит собеседник FT
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«Томагавки» были запрограммированы на прицеливание по взлетно-посадочным полосам, а также по находящимся на базе самолетам, чтобы нанести сирийским ВВС максимальный ущерб
Михаил Воскресенский / РИА Новости
«Томагавки» были запрограммированы на прицеливание по взлетно-посадочным полосам, а также по находящимся на базе самолетам, чтобы нанести сирийским ВВС максимальный ущерб
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По данным телеканала «Россия 24», ракетным ударом были уничтожены девять самолетов сирийских ВВС, но взлетно-посадочная полоса аэродрома Шайрат не пострадала
Михаил Воскресенский / РИА Новости
По данным телеканала «Россия 24», ракетным ударом были уничтожены девять самолетов сирийских ВВС, но взлетно-посадочная полоса аэродрома Шайрат не пострадала
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По словам человека, близкого к Министерству обороны России, эта база использовалась как аэродром подскока для российских ударных вертолетов, которые поддерживали наступление сирийских войск против ИГИЛ по правому берегу Евфрата
Михаил Воскресенский / РИА Новости
По словам человека, близкого к Министерству обороны России, эта база использовалась как аэродром подскока для российских ударных вертолетов, которые поддерживали наступление сирийских войск против ИГИЛ по правому берегу Евфрата
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Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Reuters со ссылкой на губернатора сирийской провинции Хомс сообщает, что, по данным на 9.00 мск, жертвами атаки стали пять человек, семь получили ранения
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«Боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая», - заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Михаил Воскресенский / РИА Новости
«Боевая эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе - крайне низкая», - заявил на брифинге в Москве официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
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Вашингтон заявил, что отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
Михаил Воскресенский / РИА Новости
Вашингтон заявил, что отреагировал на химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, произошедшую 4 апреля
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